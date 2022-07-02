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В World of Warcraft создадут общерегиональный рынок для некоторых категорий товаров
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  В обновлении 9.2.7 аукционный дом World of Warcraft будет продавать товары по всему региону. Blizzard разместила обновление на официальном форуме, заявив, что система в настоящее время тестируется на PTR (Public Test Realm). Также будет добавлен новый канал чата для рекламных услуг. 

  В настоящее время каждый сервер имеет свою собственную экономику, поэтому вы обнаружите, что цены на аукционные товары сильно колеблются между более загруженными серверами и менее населенными. Цены, как правило, намного выше на небольших мирах, потому что в целом меньше игроков занимаются фармом и ремеслом, а спрос гораздо меньше. Грядущее изменение означает, что списки товаров станут общерегиональными, поэтому, если вы изо всех сил пытаетесь не отставать от стоимости флаконов, горшков, трав и других расходных материалов для рейдов или мифических предметов, это должно помочь уравновесить ситуацию.

  Вы также не заметите разницы в пользовательском интерфейсе аукционного дома, и все будет работать так, как сейчас. Помимо товаров, все остальное на аукционе, например, доспехи или оружие, останется привязанным к серверу. В обновлении 9.2.7 также анонсирован новый канал торгового чата, специально предназначенный для рекламных услуг, таких как повышения.

  Торговый чат с годами стал широко известен, хотя, похоже, редко используется по прямому назначению. Канал охватывает каждую столицу Азерота или же других земель, так что это место, где вы обычно видите случайную болтовню или вербовку в гильдию, а не игроков, покупающих или продающих вещи, хотя кое-что из этого тоже есть. Но если вы провели какое-то время в World of Warcraft в последние годы, вы заметили, что торговый чат стал наводнен игроками, рекламирующими бонусы для подземелий и рейдов. Это нормально, если это то, что вы ищете, но это делает канал практически непригодным для чего-либо еще, особенно на более загруженных серверах, где почти невозможно угнаться за флудом. Будем надеяться, что ограничение доступа к собственному каналу поможет в этом.

  Ранее в этом году Blizzard попыталась прояснить некоторую путаницу о том, что разрешено в игре, касательно услуг повышения. Пока это не остановило поток бустеров, поэтому отдельный канал чата кажется разумным следующим шагом.

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  В настоящее время нет подтвержденной даты выпуска патча 9.2.7.

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