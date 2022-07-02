Разворот тренда на рынке валют

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За последние месяцы мы наблюдали стремительное падение американской валюты по отношению к российскому рублю. Началось всё как мы помним с жесткого регулирования Центрального Банка Российской Федерации финансовых потоков внутри страны, произошло это после ввода огромного количества экономических санкций со стороны западных стран. В период с марта по апрель ЦБ ввёл массу ограничений по работе с иностранными валютами, ограничили возможность приобретения и перевода заграницу, моментальное повышение ключевой процентной ставки до 20%, введение обязательной продажи полученных с экспорта иностранных валют в трёхдневный срок.

За счёт всех этих ограничений Центральный Банк сумел стабилизировать курс рубля, уже к концу апреля за 1 американский доллар просили 73 российских рубля. Далее финансовый регулятор выдохнул, постепенно начались ослабления этих самых ограничений, первое время это давало эффект на рынке, но рубль продолжал укрепляться, далее он и вовсе перестал реагировать на различные изменения в политике ЦБ, доллар опустился в цене до 50 рублей 22 копеек, и в этот момент уже не смогло молчать Министерство Финансов, если до этого просто озвучивали: Для нашей экономики выгоден доллар в районе 70-80 рублей. То после приближения вплотную к отметке в 50 RUB за 1 USD, Антон Силуанов об этом начал чуть ли не кричать. Причиной такому укреплению уже являлся сам рынок, в условиях отсутствия больших объёмов импортных каналов поставок и увеличения выручки с экспорта, цены на иностранные валюты некому было поддерживать, предложение продавцов на порядок превысило спрос покупателей.

За последние сутки прошло очередное смягчение валютных ограничений, а на понедельник запланировано прийти к общему решению по выходу из данной ситуации, так как для поддержания конкурентоспособности российских товаров на рынке, необходимо ослабление рубля, иначе доходы получаемые в иностранной валюте, не смогут покрывать рублёвые затраты в процессе производства. Одним из решений было выдвинуто: приобретать на излишки с экспорта иностранную валюту, тем самым ослабляя позиции рубля на рынке. Однако, Глава Банка России Эльвира Набиуллина не поддерживает данное решение, считая что это приведёт к негативным последствиям.

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На данный момент курс доллара поднялся до 56 рублей 80 копеек, в понедельник либо вторник уже станет известно, начнёт ли государство искусственно ослаблять рубль, или оставит его на волю рынка.