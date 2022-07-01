Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Сложность сети Ethereum обрушилась, криптодобытчики ликуют
Майнеры выдохнули, сложность упала, но магазины продолжают снижать цены на свои товары
анонсы и реклама
3080 MSI Gaming за 80 с началом
3070 Asus Gaming дешевле 70 тр
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-20% на 3080 Gigabyte Gaming = дешевле 80
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
-25% на RTX 3070 = 60 с началом

реклама

  Сегодня команда разработчиков Ethereum свернули механизм "Бомба сложности", доходность майнеров подросла, однако окупаемость оборудования остается не из позитивных, с учетом корректировок от Бутерина и его друзей наблюдаем такую картину:

   Рассматривать окупаемость по традиции будем на модели 3060 Ti, выдаёт она 60 MH/s, на данный момент это 49 рублей в сутки, это без учета расходов на электроэнергию, с учетом стоимости потребляемого электричества выходит порядка 35 рублей в сутки. Стоимость данной видеокарты снизилась со вчерашнего дня, на сегодня цена стартует от 51,990 рублей, это самый бюджетный вариант Palit NVIDIA GeForce RTX 3060Ti Dual

  При подсчете всех цифр окупаемость данной модели получается порядка 1,500 суток в моменте, однако и этот сценарий маловероятен, так как команда основателей ETH во всю трудится над скорейшим переходом на алгоритм работы Proof of Stake, который сделает невозможным добычу криптовалюты №2 путём майнинга, хотя тут неизвестно, как показывает история каждый раз когда "Бомба сложности" откладывается, скорее всего переход происходит не совсем по плану, ну тут ближайшие месяцы станет всё понятно. Даже если не произойдёт слияние, к концу года стоит ожидать дальнейшего обрушения всех рынков, и криптовалютный не станет исключением.

  Понимая к чему движется рынок, отечественные ритейлеры продолжают снижать стоимость на видеоадаптеры: новейшее флагманское решение MSI NVIDIA GeForce RTX 3090TI подешевело до 169,990 рублей

  В одном из лучших исполнений, великолепное охлаждение, с качественной компонентной базой ранее стоила на 10 тысяч рублей дороже.

  Также и младшая GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3090 подешевела до 139,990

  Цена снизилась с 170 тысяч рублей, учитывая не столь грандиозную разницу между этой моделью и версией "Титан", стандартная RTX 3090 смотрится поинтереснее.

  Из более простых моделей GIGABYTE AMD Radeon RX 6750XT стала доступна по цене в 54,990 рублей

 

анонсы и реклама
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Пиши на наш сайт и зарабатывай
RTX 3080 MSI Gaming за 80тр
Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
! 3090 ASUS Gaming за 150 тр
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

  Самый бюджетный среди всех вариант, но при этом один из лучших вариантов от Gigabyte. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #майнинг #radeon #криптовалюта #ethereum #rtx #сложность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Известный майнер купил 8 видеокарт GeForce RTX 3070 и намерен добывать Эфир даже во время криптозимы
Мощность RTX 4080 и RTX 4090 может превысить 3 ГГц или 100 терафлопс
Видеокарты AMD и NVIDIA в российской рознице ощутимо подешевели – Radeon RX 6600 скинула 40%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
115
Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
80
Samsung может начать массовое производство 3-нм чипов уже на этой неделе
8
Илон Маск заявил о возможном прекращении работы Starlink в США
33
Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента
10
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
24
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
27
Инсайдер: дата выхода GTA 6 остаётся неизменной, разработка идёт полным ходом
2
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.06.2022
107
Поставки газа в Германию могут остановиться, а Шольц просит немцев экономить воду и тепло
28
Lenovo презентовала тонкий ноутбук ThinkBook 13s на базе процессора AMD Ryzen 6000
1
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
8
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
52
Майнеры Эфира на видеокартах ничего не заработали за 2021 год и потеряли все инвестиции – TH
11
Процессоры в магазинах РФ становятся доступнее – Ryzen 9 5950X на 27 000р ниже рекомендованной цены
13
Ученые создали акустическую интегральную схему, использующую для кодирования данных звуковые волны
+
Arm анонсировала процессорную архитектуру Cortex-X3 и GPU Immortalis
+
MSI добавила в материнские платы AM4 серии 500 функцию Kombo Strike для AMD Ryzen 7 5800X3D
1
3DCenter назвал честные цены на видеокарты RTX 3000 и RX 6000: RTX 3090 за $750, а RX 6400 за $100
7
Xiaomi представит смартфоны для геймеров на Snapdragon 8+ Gen1 со 120-Вт зарядкой и 144-Гц дисплеем
1

Популярные статьи

О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
78
Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
24
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
21
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
13

Сейчас обсуждают

Иван Кирби
06:37
Что за бред, школьник? Мощность измеряется в ГГц? 🤣
Мощность RTX 4080 и RTX 4090 может превысить 3 ГГц или 100 терафлопс
Химик Химикович
06:27
автор уебок. В Эксперте Sapphire AMD Radeon RX 6700 XT PULSE, 12Gb ---- 42,5 ASRock Radeon RX 6600 XT --- 33к а в не самом дешевом onlinetrade BIOSTAR Radeon RX 6600 --- 27к. при этих ценах RTX 305...
Видеокарты AMD и NVIDIA в российской рознице ощутимо подешевели – Radeon RX 6600 скинула 40%
VseUmrem
06:16
Что же это так в других странах возможности заработать нет совсем? Печаль там, печаль.....Сразу видно высококлассного спеца.
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
VseUmrem
06:12
да нах они там не нужны даже посуду мыть. А то тарелки слишком грязные, зарплата маленькая, жопа без вазелина болит и так далее. Поныть всегда найдут о чем, всегда и везде. Порода такая нытиков.
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Евгений Самара
06:05
RX6600 за 700 баксов (37000 рублей) ?!!! Спасибо, не надо!
Видеокарты AMD и NVIDIA в российской рознице ощутимо подешевели – Radeon RX 6600 скинула 40%
ахахах
05:58
я попробовал на двух акках в эпике-всё забралось в библиотеку.И на русском и на нерусском акке.Просто тут рассказывали,что на русском регионе неберутся бесплатные
В EGS дарят сразу три игры, включая Hood Outlaws & Legends
ахахах
05:56
пока инди-мусор там дают
В EGS дарят сразу три игры, включая Hood Outlaws & Legends
Максим Назаренко
05:46
У обычных финансовых пирамид, есть тот кто управляет этими пирамидами - т.е. контролирует их эмиссию. Это такие пирамиды как рубль, евро, доллар, юань, ммм и тд. В биткоине же, абсолютно все имеют рав...
Курс Биткоина обвалился ниже $20 000, а в России приняли закон о налогообложении майнеров
CHESNOK-sama
05:37
Людям в России так плохо живется что первым делом в кризис покупают кроссовки и видеокарту)
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Твоя мамка
05:26
А пс5 тут причём? Там бюджетное железо, ее вообще нельзя упоминать
Мощность RTX 4080 и RTX 4090 может превысить 3 ГГц или 100 терафлопс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем