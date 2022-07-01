Майнеры выдохнули, сложность упала, но магазины продолжают снижать цены на свои товары

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Сегодня команда разработчиков Ethereum свернули механизм "Бомба сложности", доходность майнеров подросла, однако окупаемость оборудования остается не из позитивных, с учетом корректировок от Бутерина и его друзей наблюдаем такую картину:

Рассматривать окупаемость по традиции будем на модели 3060 Ti, выдаёт она 60 MH/s, на данный момент это 49 рублей в сутки, это без учета расходов на электроэнергию, с учетом стоимости потребляемого электричества выходит порядка 35 рублей в сутки. Стоимость данной видеокарты снизилась со вчерашнего дня, на сегодня цена стартует от 51,990 рублей, это самый бюджетный вариант Palit NVIDIA GeForce RTX 3060Ti Dual

При подсчете всех цифр окупаемость данной модели получается порядка 1,500 суток в моменте, однако и этот сценарий маловероятен, так как команда основателей ETH во всю трудится над скорейшим переходом на алгоритм работы Proof of Stake, который сделает невозможным добычу криптовалюты №2 путём майнинга, хотя тут неизвестно, как показывает история каждый раз когда "Бомба сложности" откладывается, скорее всего переход происходит не совсем по плану, ну тут ближайшие месяцы станет всё понятно. Даже если не произойдёт слияние, к концу года стоит ожидать дальнейшего обрушения всех рынков, и криптовалютный не станет исключением.

Понимая к чему движется рынок, отечественные ритейлеры продолжают снижать стоимость на видеоадаптеры: новейшее флагманское решение MSI NVIDIA GeForce RTX 3090TI подешевело до 169,990 рублей



В одном из лучших исполнений, великолепное охлаждение, с качественной компонентной базой ранее стоила на 10 тысяч рублей дороже.

Также и младшая GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3090 подешевела до 139,990

Цена снизилась с 170 тысяч рублей, учитывая не столь грандиозную разницу между этой моделью и версией "Титан", стандартная RTX 3090 смотрится поинтереснее.

Из более простых моделей GIGABYTE AMD Radeon RX 6750XT стала доступна по цене в 54,990 рублей

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Самый бюджетный среди всех вариант, но при этом один из лучших вариантов от Gigabyte.