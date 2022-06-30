Разработчики сети Ethereum свернули механизм "Бомба сложности" на блоке 15050000

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В течение дня произошло сворачивание "Бомбы сложности", механизма который должен постепенно уничтожить доходность майнеров увеличивая время создания очередного блока сети, тем самым увеличивая сложность майнинга. Спустя некоторое время, никаких изменений еще не произошло, время блока продолжает увеличиваться

За счет совокупности факторов, где немалую роль играет прогресс механизма "Бомба сложности", туда же снижение курса самой криптовалюты и вдобавок падение курса доллара, рухнула доходность майнеров. Если на прошлой неделе доход с любимой майнерами 3060 Ti составлял 45-47 рублей в сутки, то на данный момент уже 41 рубль.

Естественно это отражается на рынке видеокарт, мизерность доходности от майнинга толкает фермеров избавляться от своего железа на том же Авито, таким образом с каждым днём становится всё больше предложений на рынке, и на фоне жесткой конкуренции продавцам приходится снижать цены. Сложнее всего, если не считать кредитников, приходится перекупам закупившим своё оборудование по более высоким курсам и получившим свой товар в настоящее время, им придётся продавать железо по себестоимости, иначе есть вероятность остаться с купленным втридорога добром, учитывая что в дальнейшем может последовать уход Ethereum на Proof of Stake, товар может зависнуть надолго.

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Постепенно нагоняют вторичный рынок и отечественные ритейлеры, цены приходится опускать до РРЦ, а то и ниже. Спрос на железо упал, а рынок еще судя по всему не успел нащупать своё дно, и стоит ожидать дальнейшего обрушения. Но будет продолжать следить за новостями.