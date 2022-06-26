Как заявляет один из крупнейших техногигантов, наблюдается всё больше кибератак на страны, поддерживающие Украину

реклама

Microsoft утверждает, что обнаружила сетевые вторжения со стороны российских хакеров в системы, принадлежащие правительственным учреждениям, аналитическим центрам, гуманитарным группам, а также телекоммуникационным, энергетическим и оборонным компаниям. Утверждается, что с начала Специальной Военной Операции на территории Украины от этих атак пострадали организации из более чем 40 стран.



Согласно новому отчету Microsoft, российские спецслужбы значительно увеличили частоту своих кибератак против стран, поддерживающих Украину. Российские хакеры нацелены не только на правительственные системы, но и на другие секторы, которые могут иметь ценную информацию, связанную с СВО, например аналитические центры, предприятия и группы помощи.

Компания выявила более 100 организаций из 42 стран за пределами Украины, пострадавших от этих атак. Сообщается, что более 60 процентов этой деятельности связаны с членами НАТО, при этом США являются основной целью для вторжений в сеть. Хакеры также сосредотачиваются на Польше, поскольку она является центром доставки большей части военной и гуманитарной помощи. Интересно, что Эстония была исключением среди стран Балтии, поскольку Microsoft не обнаружила никаких российских кибервторжений с момента входа войск на территорию Украины. Компания выявила, что российские взломы успешны в 29% случаев, при этом четверть этих успешных атак приводит к краже данных из сетей организаций.

Наконец, Microsoft высоко оценила усилия Украины по защите данных. До СВО государственная цифровая инфраструктура страны работала на серверах, физически расположенных в пределах ее границ, что делало их уязвимыми для ракетных атак. Украинское правительство быстро осознало, что это серьезная уязвимость, и приняло меры по переносу своих жизненно важных цифровых операций и данных в облако, размещенное в центрах обработки данных по всей Европе.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Лютая RTX 3090 за копейки - смотри -46% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti задешево в Регарде RTX 3050 за 25тр в Регарде 3070Ti MSI подешевела на порядок 3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Microsoft недавно объявила об увольнении сотен сотрудников в России, поскольку сворачивает там свой бизнес. Компания также недавно заблокировала пользователей в стране от загрузки Windows со своих серверов.