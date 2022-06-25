На данный момент эта линейка высокопроизводительных процессоров доступна только в OEM-системах

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Когда в марте были выпущены долгожданные процессоры AMD для рабочих станций Zen 3 Threadripper, они были доступны только в OEM-системах Lenovo. Теперь мы знаем, когда они поступят к другим производителям оригинального оборудования и не только. Обзор одной OEM-компании подтверждает заметный прирост производительности по сравнению с процессорами конкурентов и предшественниками.

На этой неделе AMD объявила о расширении доступности процессоров серии Threadripper Pro 5000 WX. Более года спустя после выпуска процессоров Ryzen стандарта Zen 3, в марте AMD выпустила аналоги Threadripper, но только как часть Lenovo ThinkStation P620. Начиная с июля, процессоры 5000 WX будут использоваться в других OEM-системах, включая Precision 7865, о котором Dell объявила ранее в этом месяце. AMD планирует выпустить Zen 3 Threadrippers для домашних пользователей в конце этого года.

Среди компаний, предлагающих 5000 рабочих станций WX, Puget Systems опубликовала краткий обзор производительности серии в приложениях для создания контента. Почти во всех из них новые Threadrippers демонстрируют явное улучшение по сравнению с аналогами на базе Zen 2 и увеличивают отрыв от процессоров Intel Xeon.

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Самые большие победы серии 5000 WX приходятся на DaVinci Resolve, многоядерный тест Cinebench R23, V-Ray и Adobe After Effects. Преимущество наиболее заметно в многоядерном рейтинге After Effects. Однако, Intel Core i9-12900K конкурирует с новыми продуктами AMD в некоторых программах, таких как Adobe Premier Pro, Photoshop, Lightroom Classic и одноядерная производительность Cinebench R23. Следующее поколение процессоров Intel для рабочих станций, вероятно, будет поставляться с процессорами Sapphire Rapids позже в 2022 году.