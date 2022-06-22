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Большая часть майнеров начинает паниковать и избавляться от своего оборудования, а их можно понять, доходность Ethereum продолжает падать, сроки окупаемости растут, а переход на новый алгоритм главной монеты для видеоадаптеров постепенно приближается. По прогнозам разработчиков: переход на Proof of Stake произойдёт ближе к концу сентября, но это не точно. Если на данный момент для большинства забугорных криптодобытчиков слово майнинг уже ассоциируется с расходами на электричество, отечественные инвесторы пока остаются наплаву, выплачивая в районе 30-40% от общих доход за потребляемую электроэнергию.
К нестабильному курсу Ethereum добавляется растущая сложность и падающий доллар. ETH на данный момент стоит менее 1,100 долларов, сам доллар сегодня опускался до 52 рублей 80 копеек, вкупе с увеличением сложности приводит к таким цифрам
Видеокарта Nvidia RTX 3080 на 10 гигабайт видеопамяти приносит доход всего-лишь в 73 рубля в сутки, при этом потребляя при этом электроэнергии примерно 35-40 рублей, чистая прибыл остается в районе 35 рублей.
На этом фоне на отечественных торговых площадках появляются всё более выгодные предложения, RTX 3080 от вендора Gainward уже продаются от 54 тысяч рублей, но даже с такой ценой, окупаемость оставляет желать лучшего. Порядка 1,500 дней до выхода в ноль, вряд-ли у криптоинвесторов хватит нервов для покупок с такими перспективами.
Так же появляются модели RTX 3060 в районе 30-31 тысячи рублей
Учитывая, что картина окупаемости на том же уровне, видимо товар не особо востребован, стоит ожидать дальнейшего снижения цен. Так же этому будет способствовать и дальнейшее снижение курсов криптовалют, а так же слабости доллара, до сих пор Центральный Банк России борется с бесконтрольным укреплением отечественной валюты. Если никаких кардинальных изменений происходить не будет, то скоро и в России майнинг ударится об затраты на электроэнергию, и тогда учитывая общее количество оборудования на руках и его бесполезность, мы увидим грандиозное обрушение цен.