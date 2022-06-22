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С момента выхода Windows 11 выпускала всевозможные интересные обновления. Многие сначала выходят на тестовые серверы и вносят всевозможные изменения, которые нам нравятся, например, эти анимации пользовательского интерфейса и ползунки HDR. Также было много того, что делает нас менее счастливыми и ломает приложения Microsoft Store.
Мы знаем, что Проводник Windows 11 некоторое время был настроен на отображение вкладок благодаря последней инсайдерской сборке, тестирующей эту функцию. Это может показаться не таким уж большим, но возможность организовать повседневное использование папок проводника с помощью вкладок, а не только отдельные окна, будет намного удобнее в управлении. Мало того, что появляется удобство с вкладками, они делают больше, чем просто очень полезный инструмент для вашей повседневной жизни. Они используют гораздо меньше оперативной памяти. Сообщается, что открытие новой вкладки увеличит потребление памяти только на один МБ. Трудно точно сказать, сколько оперативной памяти обычно используется при открытии окна проводника, и, конечно, это будет немного отличаться для всех.
Тем не менее экономия ОЗУ является приятным нововведением, так как зачастую на старых сборках даже простые задачи заставляют компьютер поднапрячься. Хотя в целом это может показаться небольшим обновлением в операционной системе, новшества в проводнике Windows, могут просто сделать вашу повседневную компьютерную жизнь немного комфортнее, а кому то поможет экономить время. Всё же данное обновление особенно приятно пользователям с слабыми рабочими лошадками.