Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
20 июня 2022 года, впервые за долгое время доллар рухнул до 54 рублей 93 копейки
анонсы и реклама
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti за 80 тр в Регарде

реклама

  Рубль продолжает укрепляться, причем против желания самого Центрального Банка Российской Федерации. Немногим ранее, на Петербуржском международном экономическом форуме при обсуждении оптимального курса доллара для экономики, большинство банкиров и чиновников подтвердили, что курс на данный момент невыгоден для экономики России, самым благоприятным коридором будет 70-80 рублей за 1 условную единицу, однако, это пока кажется недостижимым. 

  Уже многие ограничения установленные ЦБ России поддерживающие курс отечественной валюты были сняты, ключевая ставка была снижена с 20 до 9,5 процентов, а очередное заседание Центрального Банка ожидается ближе к окончанию следующего месяца. При этом всём, рубль продолжает крепчать, валюта получаемая через экспорт нефти, газа, пшеницы и других ресурсов, попадает на внутренний рынок и продавливает курсы всё ниже и ниже. Так же заявили на форуме: для изменения оптимальных курсов валют, потребуется изменить структуру экономики. 

  Сейчас многие рассчитывают на стремительный рост доллара к 9 сентября, именно в эту дату Центральный Банк планирует снять все ограничения по валютам, но трудно предположить как себя поведёт курс, в условиях санкций может просто не быть необходимого давления со стороны покупателей, так как импорт на данный момент порядочно просел, а санкции судя по всему ближайшее время не будут сняты. 

анонсы и реклама
-45000р на 6800XT ASUS
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

  На данный момент нет никаких предпосылок для повышения курса USD, за этот месяц мы наблюдали и снижение процентной ставки в России, и повышение её в Соединенных Штатах, результатом стал отскок на 2-3 рубля, а на сегодняшний день мы уже протестировали отметку в 55 рублей за доллар. Остаётся наблюдать, как будут развиваться события дальше.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #сша #россия #экономика #рубль #доллар #курс #валюта
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на видеокарты в РФ продолжают падать на фоне укрепления курса рубля и снижения курса Эфира
15
Майнеры РФ избавляются от видеокарт – Radeon RX 6650XT за 50 000р vs GeForce GTX 1080Ti за 25 000р
26
Спустя 17 тысяч долларов стример всё-таки смог «выбить» пятизвёздный самоцвет в Diablo Immortal
27
Падение курса Биткоина может быть связано со спекуляциями и попыткой отнять $350 млн у Celsius
5
AMD задумывается о выпуске процессоров в исполнении Socket AM4 с архитектурой Zen 4
44
Илон Маск: "Роскосмос" может только мечтать о такой "пусковой" нагрузке, как у SpaceX
67
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
13
Техасская резня добралась до магазина Steam
+
Представлен смартфон Realme Q5x на чипе Dimensity 700 с батареей 5000 мАч
+
Майнеры купили не менее 14 200 000 видеокарт за полтора года
17
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
42
Первую видеокарту Intel Arc A380 с нестандартным дизайном разобрали — схема VRM 2+1
3
Суперфламган NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti может получить мощность до 800 Вт – Tom’s Hardware
5
Apple расширит поддержку кодека AV1 в своих системах и устройствах
+
Российские банки массово закрывают офисы очного обслуживания
+
Открыт предварительный заказ новеллы AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative в Steam
+
Intel случайно отнесла процессоры Skylake к семейству Alder Lake
13
Санкции добрались до российской авиации – самолёты разбирают на запчасти, а вся надежда на Китай
32
Свежее обновление добавило в Shadow Warrior 3 опцию «Новая игра +»
1
Результаты Защитника Microsoft в очередных тестах AV-Comparatives не впечатлили
23

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
50
Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%
57
Microsoft заблокировала загрузку Windows и начала блокировать обновления — решаем проблему
20
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
24
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 1
16
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
6
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
24
Насколько плоха клавиатура за 600 рублей - мини-обзор мембранки A4Tech FKS10
24
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
6

Сейчас обсуждают

den fed
03:15
Европы вообще упал практически до нуля Чушь ! Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала зависимость России от торговых отношений со странами, которые ввели санкции прот...
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
den fed
03:11
А как же суперэкономист Демура 3 года к ряду ванговал доллар по 150-200 р. Врал выходит ?
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
eds
03:11
Так нет ручного управления курсом, уже сняты все ограничения для экспортеров и ключевая ставка снижена до уровня января, а толку нет. Курс доллара такой из-за санкций, нарушен баланс экспорта и импорт...
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
eds
02:41
Да дело не только в меньшем количестве денег, а в снятии ковидных ограничений. В пандемию люди сидели на удаленке и им просто не на что было тратить деньги, кроме как на гаджеты и технику для развлече...
В стратегии Dune Spice Wars появился мультиплеер
uNseen
02:31
Хоть один здравый комментарий
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
uNseen
02:29
У 3090ti потребление не более 450-500 в самых тяжёлых играх. Какая ещё 3080, ей 300вт за глаза требуется в играх
Nvidia GeForce RTX 4090 получит предел мощности 800 Вт и более низкий TDP по умолчанию
eds
02:29
Процессоры они допустим выпустят в сентябре, а вот память DDR5 где брать? DDR5 и сейчас в дефиците, хотя используется только для Intel 12-го поколения, а когда выйдет AM5, то вообще исчезнет из продаж...
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
for2ne
02:25
И то верно
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
Герц
02:24
Да там уж и до DDR7 подождать можно.
AMD собирается выпустить процессоры Ryzen 7000 в сентябре
Ellenroots
02:18
"однако, это пока кажется недостижимым" Ещё как достижимо. Стоит только ЦБ убрать руку с кнопки "ручное управление"...
Впервые за 7 лет доллар опустился ниже 55 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем