20 июня 2022 года, впервые за долгое время доллар рухнул до 54 рублей 93 копейки

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Рубль продолжает укрепляться, причем против желания самого Центрального Банка Российской Федерации. Немногим ранее, на Петербуржском международном экономическом форуме при обсуждении оптимального курса доллара для экономики, большинство банкиров и чиновников подтвердили, что курс на данный момент невыгоден для экономики России, самым благоприятным коридором будет 70-80 рублей за 1 условную единицу, однако, это пока кажется недостижимым.

Уже многие ограничения установленные ЦБ России поддерживающие курс отечественной валюты были сняты, ключевая ставка была снижена с 20 до 9,5 процентов, а очередное заседание Центрального Банка ожидается ближе к окончанию следующего месяца. При этом всём, рубль продолжает крепчать, валюта получаемая через экспорт нефти, газа, пшеницы и других ресурсов, попадает на внутренний рынок и продавливает курсы всё ниже и ниже. Так же заявили на форуме: для изменения оптимальных курсов валют, потребуется изменить структуру экономики.

Сейчас многие рассчитывают на стремительный рост доллара к 9 сентября, именно в эту дату Центральный Банк планирует снять все ограничения по валютам, но трудно предположить как себя поведёт курс, в условиях санкций может просто не быть необходимого давления со стороны покупателей, так как импорт на данный момент порядочно просел, а санкции судя по всему ближайшее время не будут сняты.

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На данный момент нет никаких предпосылок для повышения курса USD, за этот месяц мы наблюдали и снижение процентной ставки в России, и повышение её в Соединенных Штатах, результатом стал отскок на 2-3 рубля, а на сегодняшний день мы уже протестировали отметку в 55 рублей за доллар. Остаётся наблюдать, как будут развиваться события дальше.