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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
Увеличение сроков окупаемости вынуждает отечественных ритейлеров подстраивать ценовую политику под нынешние реалии, но как оказывается не все готовы сдавать позиции
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  Всё ближе и ближе становятся рекомендованные цены в розничных магазинах страны, снижение доходов в майнинге больно бьёт по спросу на видеокарты. Постепенно цены снижаются, а желающих покупать их пачками уже и нет. При этом многие магазины даже в таких условиях не особо спешат снижать стоимость своих товаров: На примере модели RTX 3080Ti от Gigabyte 

  Если провести подсчёт, сколько выйдет окупаемость такой карты в майнинге, цифры могут многих шокировать. Выдаёт данная модель как пишут 120 MH/s и при этом потребление в районе 300-350w, по грубым подсчётам на данный момент, доходность выходит 99 рублей в сутки, а затраты на электричество округлим до 40 рублей, и в итоге при стоимости 146,000 и прибыли в 59 рублей окупиться будет возможно спустя 2,474 дня. Просто возникает вопрос: для кого держат эти цены на своё железо? С объективной точки зрения, никто её не будет покупать для работы за такие деньги, майнеры уже наверняка начали переходить на различные 3070M и всякого рода Mining Edition. 

  Самая невысокая цена на данную линейку среди ритейлеров в магазине Xpert, где немного более интересная модель, а именно GIGABYTE RTX 3080 Ti GAMING OC доступна ровно за 100 тысяч рублей

  Но и это в нынешних реалиях вряд ли интересно криптоинвесторам, окупаемость хоть и меньше предыдущего варианта, однако 1,695 дней всё равно кажется сомнительным вложением, даже самым рисковым ребятам. Однако, хочется заметить, даже если майнинг полностью прекратит своё существование, от этого карты такого класса не станут выдаваться в подарок к новому игровому коврику, но уже радует мысль, что вот-вот можно будет приобрести флагманский видеоускоритель по доступной цене.

  Хочется добавить, что на торговой площадке Авито уже можно нарваться на видеокарты ниже РРЦ, но естественно, при возникновении проблем в течении срока эксплуатации, придётся рассчитывать только на себя.

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RTX 3050 сильно дешевле 40тр
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