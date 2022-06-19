Tether(USDT) первый стейблкоин, имеющий привязку к доллару США, и самый распространенный в криптоиндустрии

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Технический директор компании Tether Паоло Ардоино заявил о поступивших угрозах атаки на сайт стейблкоина. Злоумышленники по его словами потребовали от компании выкуп, чтобы избежать массовых DDoS-атак, однако, команда приняла необходимые меры, для предотвращения вероятного давления на систему, и сохранения паритета 1:1 USDT к доллару США.

Tether стала самой первой монетой, имеющей привязку к доллару, и является самой распространенной среди всех имеющихся аналогов, во всей криптовалютной индустрии. На этом фоне капитализация стейблкоина упала ниже 69 миллиардов долларов, впервые с октября 2021 года.

Учитывая как остро на курсы криптовалют влияют подобные новости, возможно именно данное событие стало причиной вчерашнего пролива цифрового рынка, на данный момент Bitcoin торгуется на отметке 19,700 долларов, вернув 2,000 тысячи в стоимости, но как мы разбирали ранее, Федеральная Резервная Система США за текущий год планирует и дальше повышать ключевую процентную ставку, в этот период резкого подъёма на рынках ожидать не стоит. Естественно, за главной криптовалютой и позеленел весь остальной рынок, Ethereum достиг 1,040 долларов за токен.

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