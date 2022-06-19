На фоне этого Ethereum опустился ниже 900 долларов, возможно мы наблюдаем капитуляцию

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Криптовалюты продолжают таять, цена виртуального золота на момент написания статьи составляет 17,600 долларов за монету, не все криптоинвесторы успели оправиться от утреннего падения ниже отметки 19,000, а следом мы пробили новое дно. Как говориться: "Купили дно, получили второе в подарок". Однако, с чем именно связано такое резкое падение всего рынка остаётся неизвестною. Как правило, подобные обрушения становятся результатом каких либо негативных новостей, но с самого утра нет никакой информации в честь чего такой слив, тем более второй за сутки. Единственное, немногим ранее стало известно о продаже крупными майнерами накопленных монет, в больших количествах, возможно это вызвало каскадную распродажу активов, и всеобщую панику.

В этот же момент майнеры на видеокартах обеспокоены возможно сильнее остальных, так как основная монета, на которой сосредоточена большая часть всех видеокарт, торгуется на данный момент в районе 890 долларов.

Стоило актуализировать данную табличку, всё та же 3060 Ti теперь окупается 2400 дней.

Опять же, как говорилось раньше, серьезного отскока пока что ожидать не стоит, как актив для борьбы с инфляцией BTC показывает себя неважно, есть ли будущее за криптовалютами? Выскажу лично своё мнение если вы не против, однозначно задумка хороша, перспективы огромные, рано или поздно Bitcoin придёт к стабильной стоимости, когда на него не будут влиять просто настроения различных людей. Будем реалистами, актив стоимость которого может поднять на 50% одно заявление Илона Маска, когда он объявил, что Tesla будут продаваться за BTC, а потом так же легко рухнула, когда он заявил о прекращении продаж, на почве потребления электроэнергии и влияния на природу, не самый надёжный инструмент на данный момент, но однозначно перспективный. Всё же без какого-то регулирования, в плане манипуляций ценой, криптовалюта так и будет игрушкой в руках "Китов".

На данный момент мы наблюдаем жесткую политику со стороны ФРС, повышение процентных ставок, дальнейшее планомерное сокращение балансов, пока в США не будут решены проблемы касательно внутренней экономики, не стоит ожидать какого-то серьезного роста на криптовалютном рынке. Дополнительный вопрос: как Bitcoin вольётся в изменяющийся мир, которому придётся перенести еще массу испытаний в ближайшее время?

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