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  Мы живём в такой период времени, когда весь мир меняется. Проводимая Россией специальная военная операция на территории Украины, лишь верхушка айсберга. Приближающийся мировой продовольственный кризис, который наступит по причине совокупности многих факторов: это и СВО на Украине, одного из крупнейших экспортёров пшеница на мировой рынок, санкции наложенные на энергоносители из России, увеличение стоимости топлива, затрудняет посевную, 35-и градусная жара во Франции, так же крупного экспортёра зерновых, создаёт проблемы для фермеров, прекращение экспорта из Индии. На этом фоне еще вспомним, как Китай активно закупался продовольствием последние годы, заполняя свою зернохранилища по максимуму.

  И это не конец, В. Путин говорил о конце однополярного мира, и здесь люди которые не могут увидеть картину дальше конфликта России с Украиной, скажут: "Это он пытается вернуть СССР", что весьма глупо. Стоит обратить внимание на Турцию, после проведения успешной спецоперации в Ираке, переходит к аналогичным действиям на территории Сирии, на первую СВО Соединенные Штаты неодобрительно закрыли глаза, вторую же публично осудили, однако, Эрдоган продолжает продвигать интересы своего государства, это подтверждает и вето на вход Швеции и Финляндии в НАТО, наперекор всему доминирующему большинству членов блока. Очевидно, Анкара выходит из-под контроля США, это так же показывает, что мир в котором всё строилось на мощи и интересах Вашингтона дал трещину. Радует сохранение мира между Турцией и Грецией, хотя в определённый моменту, между соседями начал разжигаться конфликт.

  Планомерно, близится к своей критической точке и назревающий конфликт вокруг Тайваня,14 июня Председатель КНР Си Цзиньпин подписал приказ, согласно которому разрешается использовать НОАК в мирное время. Многие военные эксперты из различных стран, считают это одним из шагов к началу вторжения на остров. Немногим ранее глава Министерства Обороны Китая-Вэй Фэнхэ заявил: Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем cражаться любой ценой. Такое заявление сложно назвать двусмысленным.

  Это всё говорит о том, что мир перестраивается, нет больше единого центра принятия решений, новая система мироустройства, должна будет вбирать интересы всех государств, и решения в ней будут приниматься не одной сверхдержавой, а равными по праву голоса государствами, и экономическая блокада не будет применяться в качестве оружия. 

  Понятное дело, что сейчас даже сложно представить, как это всё будет работать, но не стоит ожидать простого отката к тому, что было например в 2018 году, или даже 2019. Мировой порядок действительно начал меняться, остаются вопросы лишь: каким он будет и когда мы придём к конечной цели? Развитие оплаты в национальных валютах как мы видим, набирает оборот, ясна цель и в этом, отсечь значимость доллара в мировой системе, опять же, сейчас нам сложно это представить, но именно доллар даёт Соединенным Штатам огромное преимущество перед другими странами.

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  Мы еще только в начале пути перекраивания мира, и что будет дальше, мы можем только предполагать исходя из того, что видим на данный момент. 

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