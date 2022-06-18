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На рынке криптовалют произошло очередное потрясение, на этот раз Bitcoin выбило ниже 19 тысяч долларов, цена отскочила от отметки 18,700 USD, пока точно сложно сказать, с каким событием связано это падение, если часто мы наблюдали синхронное снижение всех рынков одновременно, то на этот раз крипторынок рухнул в гордом одиночестве. Не стоит забывать, что произошло это в выходной для биржи день, но тем не менее, неизвестно, будет ли такое же падение в начале рабочей недели у остальных рынков или нет.
Вместе с BTC упала и вторая криптовалюта - Ethereum, опустившись с 1,090 долларов до 975. Потянув за собой и доходы майнеров. В случае Ethereum хочется отметить неоднозначные заявления команды разработчиков, анонсировав сворачивание механизма "Бомба сложности", они при этом заявляют, что переход на PoS произойдёт по плану в 3-м квартале 2022 года, но в то же время не исключают возможную необходимость перенести слияние. Будем реалистами, зная как часто разработчики заявляли о переходе на новый алгоритм, и с какой уверенностью его ожидали летом 2021 года, можно сделать выводы: не стоит слушать, что говорят разработчики, нужно смотреть, что они делают. Если они приняли решение отложить бомбу сложности, то с подавляющей долей вероятности мы увидим и отсрочку перехода на PoS.
Тем времен за счёт падения курсов криптовалют отечественные магазины продолжат опускать цены на видеоускорители: флагманская RTX 3090 теперь доступна ниже 170 тысяч рублей
Мощная видеокарта с огромным потенциалом на будущее и для абсолютно любых задач, будь то гейминг в 4К или моделирование объёмных 3D проектов. Ранее данные модели стоили свыше 185,000 рублей.
Если присматривать модель попроще: стала доступнее видеокарта Palit NVIDIA GeForce RTX 3070 по цене в 67,990 рублей
Цена снизилась на 8 тысяч, ранее данный экземпляр продавался от 75,990. На данной модели вы так же сможете играть с комфортом ближайшие года, но при этом с 4К могут уже возникнуть трудности, скромные по нынешним меркам 8ГБ видеопамяти не дадут разгуляться на полную, но при этом она вам даст возможность получить удовольствие от трассировки лучей и DLSS в разрешении Quad HD даже в самых требовательных проектах.
Неплохой альтернативой бюджетной RTX 3050 стала модель Palit NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB с более доступным ценником и с лучшими показателями в различных тестах, вдобавок и внушительные 12ГБ видеопамяти.
Учитывая, что данная модель имеет все те же DLSS и трассировку лучей, модель действительно становится более выгодной, нежели RTX 3050.