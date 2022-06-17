Обновленные MacBook поступят в продажу уже в следующем месяце и будут работать на новом процессоре M2

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Даже если SoC серии M2 от Apple не будут иметь значительно улучшенную производительность по сравнению с M1, они, вероятно, по-прежнему будут одними из самых эффективных чипсетов, которые можно найти в современных ноутбуках — превосходя большинство, если не всех своих конкурентов на базе x86 в этом отделе.

На прошлой неделе Apple представила свою новую SoC M2, которая поступит в продажу в обновленном MacBook Air и 13-дюймовом MacBook Pro в следующем месяце. К счастью, нам не нужно долго ждать, чтобы взглянуть на их производительность, поскольку кто-то, имеющий доступ к ноутбукам, запустил на них GeekBench 5. Начиная с результатов ЦП, M2 получил 1919 баллов в однопоточном тесте и 8929 баллов в многопоточном тесте. Это улучшение на 11 и 18 процентов соответственно по сравнению с M1 в 13-дюймовом MBP 2020 года.

Как и ожидалось, резкого скачка производительности процессора не произошло. В M2 используются те же микроархитектуры Avalanche и Blizzard, что и в A15 Bionic из серии iPhone 13. Они не имеют значительного прироста IPC по сравнению с архитектурами предыдущего поколения, вместо этого они полагаются на больший кэш, более быструю память LPDDR5 и более высокие тактовые частоты благодаря технологическому узлу 5-нанометров от TSMC.

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Однако результаты GPU выглядят более многообещающе. В тесте GeekBench 5 Metal API M2 набрал 30 627 баллов, что на целых 43% больше, чем у M1 с восемью ядрами графического процессора. Неизвестно, является ли протестированный здесь M2 восьмиядерным или 10-ядерным вариантом графического процессора, хотя эксперты делают ставку на последний вариант, учитывая огромную разницу в производительности.