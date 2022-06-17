Вслед за курсом криптовалют снижаются и цены на комплектующие в отечественных магазинах

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За последнюю неделю мы наблюдали кучу новостей, которые в теории должны были ослабить курс рубля и отправить доллар к оптимальным для российской экономики значениям, но как мы видим по факту, американская валюта даже просела еще сильнее. На бирже можно было приобрести доллар за 55 рублей 70 копеек, а на том же Qiwi он опускался до 59 рублей. А для майнеров дела обстоят хуже чем у кого-либо, помимо снижения курса доллара, после заседания Федеральной Резервной Системы стало очевидно, что ближайшие месяцы никакого роста на рынках ожидать не стоит, тем более на рынке криптовалют.

Криптовалюты продолжают терять в цене, Ethereum торгуется на уровне 1,000-1,100 доллар за токен, Bitcoin от 20 до 21 тысячи долларов за монету, и есть сомнения, что мы нащупали дно этого цикла. Криптоинвесторы распродают свои активы, будь то сами токены или оборудование. На Авито по запросу "видеокарта" доступно 400 тысяч вариантов, очевидно, предложение превосходит спрос в разы, что в свою очередь согласно законам рынка, продавливает цены всё ниже.

Видеокарту RTX 3090 уже можно найти дешевле 90 тысяч рублей, намного ниже РРЦ, но естественно без какой-либо гарантии судя по всему. Постепенно опускаются цены и в российских магазинах, к примеру, 3080Ti от Gigabyte можно приобрести за 107,000 рублей с официальной гарантией от производителя

Если обратить внимание на более бюджетные варианты, выгодно выделяется AMD Radeon RX 6700 XT от Sapphire за 49,700 рублей, неплохая производительность в своём ценовом диапазоне, вкупе с внушительными 12-ю гигабайтами видеопамяти делают её неплохим вариантом в сравнении с одноклассниками, но учитывайте отсутствие DLSS и Ray tracing.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

На данный момент на рынке всё больше и больше интересных предложений, а на Авито уже можно наблюдать цены ниже рекомендованных.