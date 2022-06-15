реклама
Вместе с курсом Ethereum, обновившим свой минимум за последние полтора года, достигнув отметки в 1,012 долларов за токен, падает и сложность сети ETH, с февраля месяца хешрейт сети перевалила за 1 PH/s , и продолжал расти всё это время, однако последние изменения в майнерской экономике, вынуждают многих шахтёров отключать своё оборудование, снизив тем самым хешрейт до 883 TH/s. Естественно в первую очередь отключаются добытчики из тех стран, у которых высокая стоимость электроэнергии, к примеру во Франции в среднем за 1 кВт придётся оплатить 0,19-0,20 евро, для сравнения в России 1 кВт обходится в 0,08 евро, но одним из стран рекордсменов по стоимости электроэнергии является Германия, имея расценки в районе 0,35-0,39 евро за кВт. Помимо этого на немцев особенно сильно влияет геополитика, так как все ухудшения в международных отношениях, и каждый новый пакет санкций против России, даётся стране всё тяжелее.
Судя по всему, в некоторых странах потребление электричества обходится дороже доходов с майнинга, за счёт чего мы и наблюдаем такую картину. У российских майнеров пока что есть запас прочности, но очевидно, что мы скоро придём к моменту полной капитуляции отечественных фермеров. Не забываем так же следить за новостями из США, от следующего повышения процентной ставки станет понятно в какую сторону двинется рынок, последует ли небольшой рост, или дальнейшее падение.
По мнению экспертов, в случае повышения процентной ставки на 0,5%, мы увидим небольшой рост в краткосрочно перспективе, а в случае повышения на 0,75% и более, стоит ожидать дальнейшего ухудшения ситуации на рынке. Большинство экономистов склоняются к повышению на 0,75-1%, в противном случае ФРС спровоцирует дальнейший рост инфляции.