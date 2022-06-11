Российские ритейлеры наконец-то начала снова реагировать на изменения изменения валютных курсов

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С конца мая отечественные ритейлеры подняв цены на видеокарты, после предыдущего ослабления рубля, так и не меняли цен на свою продукцию на протяжении двух недель. Было понятно, что доллар резко с 57 подскочил до 67 рублей за 1 условную единицу, и повышение цен было ожидаемо, но когда доллар начал по новой штурмовать 60 рублей, магазины не спешили идти согласно тренду. При всём этом, на рынке криптовалют так же не наблюдается каких-то серьезных изменений в позитивную сторону, Bitcoin как топтался вокруг 30,000 долларов за монету, так и продолжает, Ethereum так же не может закрепиться на 2,000 долларах за токен, и каждый раз скатывается к 1,800. Помимо этого, в сети Eth происходит успешный хардфорк тестовой сети, который показывает, что команда идёт вполне неплохо к своей цели, хотя, честно сказать, такая же уверенность в ребятах была и к лету 2021 года, однако ждём по сей день.

Окупаемость многих видеоускорителей приближается к 40 месяцам, и вот, к счастью российские магазины наконец вспомнили от чего стоит отталкиваться в цене на видеокарт, и начали потихоньку приводить в порядок ценовую политику, таким образом мы снова можем увидеть флагманскую RTX 3080 от Gigabyte по 99,990 рублей

Ранее, последние две недели цена данной модели была в районе 110 тысяч рублей.

Так же мы наблюдаем снижение на видеокарту RTX 3070 от Palit JetStream, теперь она 78,990 рублей

До сегодняшнего в целом модели RTX 3070 начинались от 83,990, небольшое снижение, и то приятно.

За счёт выгодного курса на Qiwi, особенно привлекательными кажутся цены в каталоге Aliexpress, на 11 июня 2022 года в обменнике Qiwi доллар предлагается по 60 рублей 50 копеек.

При оплате через доллары, видеокарта RTX 3060 Icraft выходит за 34,684 рубля.

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Пока что тенденция радует, курсы падают, майнинг теряет свою привлекательность, насыщая рынок железа и сбивая при этом цены.