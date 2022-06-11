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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В магазинах РФ продолжают снижаться цены на видеокарты
Российские ритейлеры наконец-то начала снова реагировать на изменения изменения валютных курсов
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3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

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  С конца мая отечественные ритейлеры подняв цены на видеокарты, после предыдущего ослабления рубля, так и не меняли цен на свою продукцию на протяжении двух недель. Было понятно, что доллар резко с 57 подскочил до 67 рублей за 1 условную единицу, и повышение цен было ожидаемо, но когда доллар начал по новой штурмовать 60 рублей, магазины не спешили идти согласно тренду. При всём этом, на рынке криптовалют так же не наблюдается каких-то серьезных изменений в позитивную сторону, Bitcoin как топтался вокруг 30,000 долларов за монету, так и продолжает, Ethereum так же не может закрепиться на 2,000 долларах за токен, и каждый раз скатывается к 1,800. Помимо этого, в сети Eth происходит успешный хардфорк тестовой сети, который показывает, что команда идёт вполне неплохо к своей цели, хотя, честно сказать, такая же уверенность в ребятах была и к лету 2021 года, однако ждём по сей день.

 Окупаемость многих видеоускорителей приближается к 40 месяцам, и вот, к счастью российские магазины наконец вспомнили от чего стоит отталкиваться в цене на видеокарт, и начали потихоньку приводить в порядок ценовую политику, таким образом мы снова можем увидеть флагманскую RTX 3080 от Gigabyte по 99,990 рублей

  Ранее, последние две недели цена данной модели была в районе 110 тысяч рублей.

  Так же мы наблюдаем снижение на видеокарту RTX 3070 от Palit JetStream, теперь она 78,990 рублей

  До сегодняшнего в целом модели RTX 3070 начинались от 83,990, небольшое снижение, и то приятно.

  За счёт выгодного курса на Qiwi, особенно привлекательными кажутся цены в каталоге Aliexpress, на 11 июня 2022 года в обменнике Qiwi доллар предлагается по 60 рублей 50 копеек.

  При оплате через доллары, видеокарта RTX 3060 Icraft выходит за 34,684 рубля. 

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-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

  Пока что тенденция радует, курсы падают, майнинг теряет свою привлекательность, насыщая рынок железа и сбивая при этом цены.

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#nvidia #видеокарты #майнинг #криптовалюты #ethereum #рынок #рубль #доллар #курс
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