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Как и ожидалось, на очередном заседании совета директоров Центрального Банка России было вынесено решение понизить процентную ставку с 11% до 9,5%. Какой эффект от этого будет, мы увидим скорее всего в понедельник, прошлый раз доллар отыграл до отметки в 67 рублей за 1 единицу, однако на тот момент произошло снижение аж на 300 базисных пунктов разом, и помимо этого вышел указ президента РФ, о увеличении сроков обязательной продажи валютной выручки экспортёров. Однозначно, стоит ожидать коррекции, но неизвестно как долго это удержит доллар выше 60 рублей. На фоне этого, наблюдается более быстрое снижение инфляции, чем ожидалось, а экономическая активность падает в меньшем масштабе. Судя по всему сказывается исчерпание ажиотажных настроений среди потребителей.
Хоть и мизерное, но всё же снижение цен с пиковых значений, на ряд продовольственных товаров имеет место быть. Ни для кого не секрет, что есть еще масса ограничений в экономике, которые предстоит еще снять, те же замороженные активы иностранных инвесторов могут подорвать удерживаемый баланс при разморозке, но как стало известно ранее, данное ограничение будет снято, при условии разморозки золотовалютных резервов страны, заблокированных западными партнёрами. Также не стоит забывать, о массе возможных позитивных новостях на международной арене.