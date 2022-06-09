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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
На данный момент курс доллара на торговой площадке составляет чуть менее 70 рублей за у.е.
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3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

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  К сожалению, есть такая закономерность, при снижении курса доллара цены снижаются с большим запозданием, однако в обратную сторону схема работает моментально: курс опустился - глядишь, через неделю магазины пересмотрят ценовую политику; курс поднялся - завтра жди подорожания, если не сегодня. Учитывая что курс на Aliexpress долгое время держался на уровне 75 рублей за доллар, видеть его на отметке в 70 уже поприятнее. Снижению курса, опять таки, поспособствовали финансовые ограничения внутри России, повышение стоимости нефти выше 124 долларов за баррель и ряд других факторов на мировой арене. И учитывая, что площадка Aliexpress - это основной способ воспользоваться снижением курса валют, можно смело заказывать необходимые товары. Скорее всего завтра, на заседании Центрального Банка Российской Федерации будет объявлено о снижении ключевой ставки, что негативно отразится на курсе рубля.

  В добавок к этому, для пользователей умеющих обращаться Qiwi кошельком, до сих пор работает способ сэкономить на своих покупках, курс на сервисе составляет 62 рубля 79 копеек за 1 американский доллар, для понимания вот несколько популярных на данный момент товаров:  

IGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G LHR за 39,054 рубля, как пишет продавец, товар новый

  И при оплате через Qiwi данный вариант уже обходится за 35,046 рублей, конечно еще не РРЦ, но вариант уже неплохой, тем более в обычной RTX 3060 не наблюдается проблем с памятью, как это было среди RTX 3060 Ti.

  Среди процессоров неплохой вариант AMD Ryzen 5 5600G за 12,034 рубля

  Опять таки можно сэкономить, через киви та же покупка обходится уже 10,800 рублей, и цена однозначно неплоха. 

  Или те же смартфоны, весьма популярный POCO F3 на 6/128 обходится на сайте 

  При покупке в долларах обходится 17,770, но судя по всему товар уже на исходе, сам факт того как дешево можно приобрести смартфон с флагманским железом, ранее данная модель стоила чуть более 20 тысяч.

  Из личного опыта, могу прокомментировать приобретение комплекта на сокете LGA2011-3, это Kllisre X99 D4 с Xeon-ом 2670 и 16гб DDR4, понятное дело многие скажут, что ущербные платы, процессоры и так далее, однако был необходим комплект максимально дешевый и неплохо справляющийся с рабочими задачами по типу монтажа видео и так далее, и данный комплект в январе месяце обошелся 12,056 рублей с учетом промокода от продавца.

  На данный момент, этот же комплект по Qiwi обходится 9,752 рубля. По поводу приобретения полностью доволен, многие говорят, что это всё мусор, но за мои 4 месяца использования пока никаких нареканий, всё быстро и без синих экранов, быть может в дальнейшем разочарует, но на данный момент работает отлично. Во время оформления, в бюджет до 15 тысяч рублей было невозможно подобрать что-то с такой же производительностью, в комплекте с памятью и дополнительно кулером.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
-25% на RX 6700 XT ASUS
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

  Судя по всему курс не опустят еще ниже, завтра ЦБ объявит о изменениях ставки, затем в выходные торги не будут осуществляться, соответственно в эти дни валюту по выгодному курсу не приобрести, Qiwi завышает курс на субботу и воскресенье, а в понедельник мы скорее всего увидим подъем курса доллара.

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#смартфоны #видеокарты #покупки #процессор #aliexpess #рубль #доллар #курс #qiwi
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