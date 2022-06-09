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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Курс доллара опустился до 58 рублей
Рубль продолжает укрепляться к американской валюте, на фоне этого Центральный Банк анонсировал очередное снижение процентной ставки
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  На рынке до сих пор решает дисбаланс между продавцами и покупателями валют, покупать некому, а продавцы продолжают насыщать рынок валютой, хотя учитывая факт того, что разрешили откладывать валюту на срок до 120 дней, это кажется странным. Так же наблюдается тенденция развития путей расчетов с дружественными странами в национальных валютах, пока что, не удаётся обойтись в конвертации без оглядки на доллар, однако судя по всему Китай, Россия и Индия работают над тем как вывести доллар из цепочки конвертации, в решении этой задачи может способствовать переход на цифровые валюты, но внедрению китайского цифрового юаня всячески препятствует США, вводя санкции и блокируя приложения в google play market и AppStore имеющие возможность использовать e-CNY , а российский цифровой рубль еще только на стадии разработки. 

  Тем временем мы опять возвращаемся к критическому курсу доллара для российской экономике, эффект от предыдущих мер по поднятию курса доллара был не долгим, за два дня доллар с 56 вырос до 67, но уже на сегодняшний день мы снова наблюдаем попытку пробиться ниже 58. Учитывая что экономика подстроена под курс доллар 70 рублей и выше, стоит ожидать каких-то серьёзных шагов от ЦБ. Не смотря на то, что всё очевиднее изменения в мировом порядке, полностью мир переродится не скоро.

  На тему изменений в мире, порекомендовал бы к просмотру, или прочтению работы американского финансиста Рея Далио: "Меняющийся Мировой Порядок"

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  В своём творении инвестор описал сходства предыдущих упадков господствующих держав и тем что мы наблюдаем сейчас на мировой арене. Причем, книга была выпущена еще до специальной военной операции, проводимой Россией на территории Украины. Этот конфликт не был началом грядущих перемен, но он ускорил этот процесс.

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#китай #сша #россия #украина #рубль #доллар #курс #банк
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