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Курс доллара вновь опустился до 60 рублей
Очередная торговая неделя началась с укрепления курса рубля, причиной тому стала целая цепочка новостей
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  Доллар продолжает опускаться в цене, рубль укрепляется, и это даже на фоне новостей о выходе России из сделки ОПЕК и наращивании добычи нефти Саудовской Аравией, по логике цена на черное золото должна была упасть за счет увеличения поставок. Однако, государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила о повышение цен на свои продукты в июле, причина тому уверенность в повышении потребления топлива, связанного с готовностью Китая к полному снятию ковидных ограничений и восстановлению производственных мощностей, а так же возобновлению работы транспортных компаний.

  Так же на фоне этого разница в цене между российской нефтью и нефтью марки Brent сократилась с 40$ до 20$, что опять же подогревает рост рубля к доллару. Помимо этого, среди козырей Москвы еще имеется возможность экспортировать зерно и удобрения в страны испытывающие с этим проблемы, но при этом Евросоюзу необходимо снять часть санкций наложенных ранее. В этот момент, ЕС уже разрабатывает 7-ой пакет санкций. Многие иностранные инвесторы прогнозируют очень тяжелые времена, например Роберт Киосаки считает, что помимо крушения рынков нас ждёт мировой голод, на данный момент мы наблюдаем только начало, пик кризиса еще где-то впереди. На первый взгляд это может показаться чьей-то фантазией, но если мы вспомним о том, что Китай последние годы активном заполнял хранилища различными зерновыми культура, закупаясь на годы вперёд, и недавнее решение о запрете экспорта зерна в Индии, то складывается ощущение, что это "Цунами" грядёт, рано или поздно.

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  Что касаемо курса рубля к доллару, у Центрального Банка есть еще масса ограничений которые можно снять, для повышения курса доллара, напомним, курс доллара ниже 60 рублей государству не выгоден, экономика подстроена под 70-75 рублей, мы уже наблюдали как яростно ЦБ поднимал доллар с 56 рублей, судя по всему падение ниже 60 спровоцирует очередное ослабление ограничений. Но и сам доллар теряет позиции, связывают это с постепенного перехода Саудовской Аравией на торговлю в национальных валютах.

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#китай #санкции #россия #рынок #рубль #доллар #кризис #нефть #торговля #пшеница
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