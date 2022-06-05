Блогер продемонстрировал игровое решение для тех, кто пока находится в ожидании РРЦ на видеокарты

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Youtube-блогер показал, что можно собрать в настоящее время, если вам срочно нужно приобрести новый компьютер, но бюджет на данный момент ограничен 40 тысячами, а в магазинах одна только условная 1660 super обойдётся минимум 30,000 рублей, так еще и хочется взять что-то на много лет вперёд, а той же 1660s может не хватить на будущие проекты уже года через 3. Автор канала предлагает вполне разумное решение, основанное на мощном процессоре, имеющем встроенное графическое ядро.

Собственно строится данная сборка на Ryzen 5 5600G, хорошо всем знакомый 6-и ядерный 12-и поточный камень, с тактовой частотой 3,9 ГГц в стоке и 4,4 ГГц в бусте. Приобретать данный процессор автор рекомендует на площадке Aliexpress.

Конечно это не самое топовое решение, но с отличным соотношением цены и технических характеристик, этого решения должно хватить на годы вперёд.

Оптимальным вариантом материнской платы стала Asrock B450m steel legend, как продемонстрировал автор канала, данная модель даёт раскрыть весь потенциал самого процессора и оперативки, помимо этого и отличное охлаждение цепей питания.

Далее конечно же оперативная память, Crucial Ballistix DDR4 на 3000 МГц

Качество за разумные деньги, во время тестов удалось разогнать память выше 4000 МГц, причем как заявляет автор, память взяла данную частоту без проблем.

В качестве блока питания, с запасом на будущее был подобран Deepcool PQ750M Gold

Модульное решение с сертификатом 80PLUS и 10-ти летней гарантией, 750-ваттный блок, запаса хватит даже, чтобы запитать сборку с флагманской видеокартой.

В качестве SSD накопителя автор советует Kingston A400 на 480ГБ, либо на 512ГБ.

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Данная сборка без видеокарты будет тянуть даже современные игры, включая CyberPunk, GTA 5, PUBG, но с оговоркой, всё же настройки графики придётся снизить для комфортной игры, ну естественно CS и Dota 2 в целом порадуют довольно высоким FPS и на максимальных настройках. Но в целом данная сборка выходит целесообразней покупки самой простой видеокарты в связке со старинным, слабым процессором, так как в дальнейшем для апгрейда вам понадобится лишь докупить видеокарту под свои потребности, а процессор, материнка и память уже заточены на перспективу.