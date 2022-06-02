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Steam опубликовала результаты ежемесячного опроса по оборудованию
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    Пришло время опроса в Steam. Ежемесячный отчет Valve об аппаратном и программном обеспечении, обнаруженном на компьютерах пользователей, показывает, что май был еще одним отличным периодом для серии Ampere от Nvidia, когда RTX 3080 и RTX 3070 стали двумя лучшими видеокартами. У AMD также был повод для радости после того, как Radeon RX 6800 XT стала последней картой RDNA 2, присоединившейся к основной диаграмме графических процессоров.

  В мае пользователи RTX 3080 увеличились на 0,24% среди участников опроса Steam. За ней следует RTX 3070 (+0,19%), а RTX 3060 — четвертое (+0,18%). К зеленой команде в десятке лучших исполнителей присоединилась Radeon RX 6800 XT с долей 0,15%. Теперь она находится рядом с другими картами RDNA 2 - Radeon RX 6600, Radeon RX 6600 XT, Radeon RX 6700 XT и Radeon RX 6900 XT - на основной диаграмме, число которых увеличилось в прошлом месяце.

   Десять самых популярных карт остаются неизменными с апреля. Лучший графический процессор, GTX 1060, увеличил количество пользователей в прошлом месяце, закрепив за собой позицию номер один, которую он удерживал более четырех лет. 

  Рост числа людей, использующих новейшие видеокарты Nvidia и AMD, отражает долгожданное возвращение отрасли почти к нормальному состоянию. Карты все ближе приближаются к рекомендованной производителем розничной цене, поскольку их доступность улучшается, а добыча криптовалюты становится все менее заманчивой.

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  Доктор Лиза Су, скорее всего, тоже улыбнется, глядя на диаграмму ЦП. В прошлом месяце AMD взяла еще один кусок пирога, медленно, но верно сокращая отставание от Intel, увеличив число пользователей еще на 1,24%. Тем не менее, Team Blue по-прежнему лидирует благодаря своей доле в 67,19%.
В других странах Windows 11 теперь всего на 0,41% меньше, чем на ПК каждого пятого пользователя. Более половины участников имеют в своих машинах 16 ГБ оперативной памяти, а четверть собственные видеокарты с 8 ГБ видеопамяти. Тем временем Oculus Quest 2 находится в 2% от того, чтобы занять 50% доли в сегменте VR-шлемов.

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