Уникальный компьютер Apple выставили на продажу 2 июня 2022 года

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Мы видели, как работающие компьютеры Apple-1 в прошлом продавались за сотни тысяч долларов, но у этой последней модели есть некоторые выдающиеся особенности: машина не только поставляется с большинством оригинальных компонентов, но и была подписана соучредителем Apple Стивом Возняком.

Всего 200 экземпляров Apple-1 были спроектированы Стивом Возняком и собраны и протестированы лично Стивом Джобсом, его сестрой Пэтти Джобс и Дэниелом Коттке в доме Джобса в Лос-Альтосе. После того как машины были закончены в 1976 году, 175 единиц были проданы компьютерному магазину в Маунтин-Вью, Калифорния, и это одна из 80 существующих до сих пор.

Продавцом именно этого Apple-1 является знаменитый коллекционер Джимми Грюал, основатель базирующейся в Дубае коллекции AAPL, которая может похвастаться почти 200 компьютерами Apple. Он говорит, что деньги от продажи пойдут на то, чтобы его «музей Apple» открылся в других местах.

Что, вероятно, сделает этот Apple-1 более привлекательным, так это то, что он был подписан его создателем Стивом Возняком в прошлом году. Несколько компьютеров Apple-1 имеют подпись Воза, но считается, что это единственный компьютер, подписанный на белом керамическом процессоре 6502. Кроме того, эта модель — машина номер 89 — имеет почти все оригинальные рабочие компоненты, полностью функциональна и считается первым Apple-1, используемым за границами Соединенных Штатов.

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Аукцион начнется сегодня и продлится до 12 июня. Ожидается, что он принесет в районе 480,000 долларов. Это больше, чем две недавние продажи Apple-1 в корпусе из дерева коа, но примерно вдвое меньше, чем кто-то заплатил ранее; модель продана за 950 000 долларов в 2014 году.