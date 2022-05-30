После грандиозного падения проекта, занимавшего место в топ-10 криптовалют, наступает момент возрождения

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В конце концов мы дождались окончания этой эпопеи, хоть и не всем понравился конечный результат. На многих криптобиржах уже торгуются все три токена: Luna 2.0, Lunc и UST. Однако, биржи Binance и FTX еще только занимаются распределением токенов после Хардфорка. Заявлено что торги начнутся 31 мая 2022 года в 9:00 по МСК. На данный момент Luna 2.0 торгуется в районе 6 долларов, и тут уже можно понять недовольство держателей, покупавших токен по цене в районе 100 долларов, хоть им и возместили по соотношению 1.05 монеты за 1 токен до атак, а точнее на момент 7 мая 2022 года, но тут хочется задать вопрос: а если пользователь продал свои токены при падении, пусть даже за 50-80 долларов, он так же получает их обратно? В общем, таким выходом из кризиса недовольны все: и пользователи, и держатели, не продавшие монеты, и те, кто приобрели их по низким ценам. Помимо этого, получено только 30% от всех монет, остальные 70% будут начисляться в течение двух лет, вот это должно благоприятно сказаться на цене монеты.

Разработчики же таким решением вышли сухими из воды, таким ходом они вроде как всем всё возместили, монеты были начислены, потери в долларовом эквиваленте, увы, это криптоиндустрия со всеми вытекающими, довольно рискованный пока что рынок, ожидайте, когда монета отрастёт обратно, единственная проблема, что тот самый толчок к росту был за счет привязанного алгоритмического стейблкоина UST, именно он придал проекту таких перспектив, а вот его-то пока не будет у нового проекта, появится ли в будущем - вопрос, и цены мы наверняка не увидим в районе 100 долларов. Но претензий быть не должно, весь проект полностью переходит под контроль сообщества, а команда разработчиков по сути чиста.

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UST опустился до района 0,03 доллара, а LUNC после даты подсчётов падал ниже 0,000082 доллара, а на данный момент торгуется на отметке 0,00015 USD.