Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты начнут расти
За один день потеряны два фактора, которые уже на протяжении нескольких недель толкали цены на комплектующие всё ниже и ниже
анонсы и реклама
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
RTX 3070 дешевле 80тр в Ситилинке
RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля
-40% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-50000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

реклама

  Сегодня команда разработчиков заявила об ошибке в тестовой сети Ethereum Beacon Chain, произошла как сообщается реорганизация семи блоков, начиная от блока З,887,075 и заканчивая блоком З,887,082, на данный момент разработчики активно ищут причину возникновения проблемы, но как показывает опыт: возникновение каких либо ошибок в работе тестовой сети, неизбежно отодвигает сроки слияния, и соответственно откалывается и переход на алгоритм Proof of Stake, не зря на конференции Permissionless, в ходе своего выступления разработчик Престон Ван Лун подметил, что переход произойдёт скорее всего в августе, если всё пойдёт по плану.

  Судя по всему, всё пошло не по плану, стоит ожидать очередного переноса  слияния, и вот тут то мы возвращаемся к ценам, для многих майнеров этот самый переход на PoS был тормозом, боязнь, что Ethereum уйдёт с алгоритма Proof of Work, делает покупку бессмысленной, текущая доходность сохранится в течении двух месяцев, а дольше неизвестно, что будет. А вот если разработчики опубликуют информацию: " PoS переносится до декабря 2022 года", то уже другое дело. 

  Второй причиной играет курс доллара, утром мы увидели рывок с 57 рублей за 1 Джорджа Вашингтона до 63 рублей, к вечеру на бирже доллар поднялся до 65 рублей, всё это после послаблений в ограничениях валютного контроля, и снижения процентной ставки ЦБ России, судя по всему ниже 60 рублей доллар не опустят, и будут стараться поддерживать данную отметку, а дорогой доллар так же выгоден и для майнеров, здесь та же история, что и с российскими экспортёрами, чем выше стоимость USD, тем больше выходит в рублёвом эквиваленте. 

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке
-100000р на 3090 MSI Gaming X
3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде
-50000р на 3080 ASUS RTX 3080
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU
-70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

  От резкого роста цен на видеоадаптеры спасают оставшиеся два фактора: курс самой криптовалюты, и растущая сложность сети. Сегодня к слову Ethereum опускался ниже 1,750 долларов за одну монету. Рынок криптовалют сегодня знатно трясёт, быть может это как раз и связано с проблемами сети ETH. Будем смотреть, что нам даст завтрашний день, с запуском новой сети Terra 2.0, быть может при хорошем запуске рынок пойдёт в рост на этом фоне. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #ethereum #курс #рубль #доллар #pos
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Videocardz: китайский б/у рынок заполонили мобильные видеокарты без LHR, переделанные в настольные
Представитель компании AMD подтвердил, что 170 Вт это всё-таки TDP процессоров Ryzen 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
14
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
54
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
81
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
69
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
38
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
27
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
12
Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
+
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
26
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
13
GeForce RTX 3090 Ti в тесте Unigine Superposition заняла первое место при частоте графического процессора 2925 МГц
+
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
2
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
14
DICE анонсировала глобальные изменения для Battlefield 2042: переделка карт, отказ от развития Hazard Zone и многое другое
9
В российский и белорусский Steam возвращаются страницы игр от EA, Ubisoft, Bethesda, Sony, Rockstar, 2K, Techland и других
27
Valve исправила ошибку в Steam — «вернувшиеся» в Россию игры снова исчезли из продажи
13
Electrek: Tesla анонсировала аккумуляторы со сроком службы более 100 лет
2
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
13
На сайте магазина Ozon появились продавцы-мошенники
8
Цены видеокарт RTX 30 начали опускаться ниже РРЦ - EVGA предлагает RTX 3090 Ti на 100$ дешевле MSRP
17

Популярные статьи

Где покупать комплектующие для ПК. Ищем дно рынка
79
Xbox Series X\S спустя 1.5 года использования. Мнение ПК-боярина и бывшего сонибоя
56
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 16
2
Обзор коробки от процессора Intel i3 10105F
89
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
57
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
13
Мои впечатления от игры Бумер: Cорванные башни
18
Вспоминаем 10 самых удачных видеокарт Nvidia всех времен — от RIVA TNT2 до GeForce RTX 2060
13
Анчартед: На картах не значится: краткий обзор
6
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
51

Сейчас обсуждают

Максим Иванов
20:37
автор статьи если у тебя Iq ниже 110 тебе не нужно писать про маска - сразу чувствуется что писал задрот просто остановлюсь на одном моменте - беременного гейтса маск изобразил - это была метафора, ч...
Xiaomi Pad 6 на процессоре MediaTek должен быть представлен в августе
Артём Трофимычев
20:35
Пылесборник за 150 евро это сильно
Streacom анонсировала вертикальные корпусы с открытой рамой
toottaa
20:33
подскажи, где подработать ботом можно, я тоже так хочу, нормально хоть платят?
В Epic Games Store раздают BioShock The Collection — в России подарок забрать нельзя
Pavelshakh
20:31
Казалось бы, оговорка по фрейду. Это относится не только к США и Китаю
Вернет ли Китай себе Тайвань с корпорацией TSMC, и какая для России была бы выгода от возвращения
Артём Трофимычев
20:27
у зелота отдельная шизореальность, в ней каждый день цена падает на 40%, чем позже на неделе берешь, тем выгоднее
Геймерские видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti подешевела на 40%
Нешешбек
20:19
А можно в новостях про крипту и эфир не размещать фото этой мерзкой рожи, ну до того он пративный и мерзкий аж блевать хочется
Биткоин дешевеет, а в тестовой сети Эфира снова случился сбой, который может отдалить переход на PoS
Президент Мира
20:17
Свинья, рой окоп поглубже, ростовой. Пригодится скоро.
В Epic Games Store раздают BioShock The Collection — в России подарок забрать нельзя
Президент Мира
20:16
Не визжи хохлина прижучим тебя накроет ТОСом будешь пеплом не губах
В Epic Games Store раздают BioShock The Collection — в России подарок забрать нельзя
swr5
20:16
Какая разница где кристалл в углу или по центру, если пятка кулера покрывает всю поверхность теплораспределительной крышки.
Представитель компании AMD подтвердил, что 170 Вт это всё-таки TDP процессоров Ryzen 7000
industria
20:16
Под впн нужно зайти в настройки аккаунта на вебсайте и произвести смену региона. После смены региона впн может понадобится только при оплате товара, халява к этому не относится.
В Epic Games Store раздают BioShock The Collection — в России подарок забрать нельзя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем