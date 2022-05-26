За один день потеряны два фактора, которые уже на протяжении нескольких недель толкали цены на комплектующие всё ниже и ниже

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Сегодня команда разработчиков заявила об ошибке в тестовой сети Ethereum Beacon Chain, произошла как сообщается реорганизация семи блоков, начиная от блока З,887,075 и заканчивая блоком З,887,082, на данный момент разработчики активно ищут причину возникновения проблемы, но как показывает опыт: возникновение каких либо ошибок в работе тестовой сети, неизбежно отодвигает сроки слияния, и соответственно откалывается и переход на алгоритм Proof of Stake, не зря на конференции Permissionless, в ходе своего выступления разработчик Престон Ван Лун подметил, что переход произойдёт скорее всего в августе, если всё пойдёт по плану.

Судя по всему, всё пошло не по плану, стоит ожидать очередного переноса слияния, и вот тут то мы возвращаемся к ценам, для многих майнеров этот самый переход на PoS был тормозом, боязнь, что Ethereum уйдёт с алгоритма Proof of Work, делает покупку бессмысленной, текущая доходность сохранится в течении двух месяцев, а дольше неизвестно, что будет. А вот если разработчики опубликуют информацию: " PoS переносится до декабря 2022 года", то уже другое дело.

Второй причиной играет курс доллара, утром мы увидели рывок с 57 рублей за 1 Джорджа Вашингтона до 63 рублей, к вечеру на бирже доллар поднялся до 65 рублей, всё это после послаблений в ограничениях валютного контроля, и снижения процентной ставки ЦБ России, судя по всему ниже 60 рублей доллар не опустят, и будут стараться поддерживать данную отметку, а дорогой доллар так же выгоден и для майнеров, здесь та же история, что и с российскими экспортёрами, чем выше стоимость USD, тем больше выходит в рублёвом эквиваленте.

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От резкого роста цен на видеоадаптеры спасают оставшиеся два фактора: курс самой криптовалюты, и растущая сложность сети. Сегодня к слову Ethereum опускался ниже 1,750 долларов за одну монету. Рынок криптовалют сегодня знатно трясёт, быть может это как раз и связано с проблемами сети ETH. Будем смотреть, что нам даст завтрашний день, с запуском новой сети Terra 2.0, быть может при хорошем запуске рынок пойдёт в рост на этом фоне.