Старшая модель по техническим характеристикам больше напоминает телевизор

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Сегодня в Японии презентовали новые мониторы с высоким разрешением и повышенной частотой обновления изображения.

Самая топовая модель LG 48GQ900 имеет 47,5 дюймовый OLED дисплей с частотой обновления в 120 Гц и время отклика G2G 0,1 мс и совместим с FreeSync и G-Sync. Из разъёмов имеется DisplayPort, три порта HDMI 2.1, два порта USB и аудиовыход 3,5 мм.

Более простой моделью стал монитор LG 32GQ950, здесь уже не столь монструозный экран, построенный на технологии IPS, 31,5", разрешение 4К, заявленная максимальная частота обновления изображения 160 Гц, и имеется сертификация VESA DisplayHDR 1000. С разъемами так же немного скромнее: DisplayPort, два HDMI 2.1, два порта USB и разъем для наушников.

Самая младшая модель LG 32GQ850, те же 31,5 дюйм с IPS матрицей, но меньшим разрешением, уже WQHD (2560x1440), но с большей частотой до 260 Гц, сертификация VESA DisplayHDR 600 и AdaptiveSync, и тот же интерфейс, как у 32GQ950

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Ценовая политика еще не ясна, пока в продаже данные мониторы не наблюдаются.