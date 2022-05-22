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Zelikman За пост начислено вознаграждение
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
Всё очевиднее становится факт того, что в скором времени Ethereum перейдёт наконец на алгоритм Proof of Stake
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3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
-30% на RTX 3050 в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

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  Пожалуй, уже все прекрасно понимают, как поменяется ценообразование после ухода Ethereum из майнинга, а отсчет уже пошел на недели. После ухода ETH на новый алгоритм у майнеров останется масса монет, доступных для добычи, однако, после переноса мощностей, а это огромное количество видеоускорителей, сложность всех монет поднимется настолько, что прибыль даже вряд ли будет покрывать расходы на электроэнергию. Вышеперечисленные факторы вынудят фермеров продавать своё хозяйство, уже сейчас наблюдается увеличение предложений на торговой площадке "Авито", с апрельских 92 тысяч предложений по запросу "Видеокарта", до майских 105 тысяч. И при этом с каждым днём количество предложений только растёт.

  В совокупности с этим, российские ритейлеры продолжают опускать цены на комплектующие, к примеру: видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 уже обходится в 81,990


  Еще 20 мая 2022 года цены на RTX 3070 начинались от 83,990 рублей, да, снижение кажется не колоссальным, однако, сама тенденция радует, учитывая факт того, какая стоимость была в начале года, а мартовские американские горки и вспоминать страшно.

  То же касается NVIDIA GeForce RTX 3070Ti, цена в первой половине недели начиналась от 93 тысяч рублей.

  Сейчас же данная линейка начинается от 89,990, а в самом начале года не было варианта дешевле 120 тысяч рублей. Так что есть надежда, если Виталик Бутерин и команда не перенесут в очередной раз слияние сетей, мы увидим дальнейшее падение цен.

  Ну и по традиции посмотрим, что нам предлагает поднебесная на сей раз

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 почти за 80 тр</b> в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 82тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

  Флагманская 3080Ti от именитого китайского бренда, с прайсом в 84,900 рублей, хотелось бы увидеть такой ценник на витрине отечественного магазина, но пока увы, только с Китая. Опять же не стоит забывать о нюансах: отсутствие гарантии, доставка может затянуться на долгий период, товар в целом могут не отправить из-за карантина, ну и необходимо будет доплатить пошлину. Таким образом покупка может быть и выгодной, но есть шансы и прогадать.

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#nvidia #видеокарты #rtx #цены #комплектующие #рынок #pos #ритейл
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Stupid Miner
17:25
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Андрей Маликов
17:15
Нвидиа надеюсь вкурсе , хоть предупредили бы её. Его прогноз относительно цены 12900k за 900 баксов не сбылся .
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IRanPast
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Bernigan
17:11
Ой, да кому нужен этот глюкодром без технологий, все ждут снижения цен на нормальные видеокарты
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Алексей Каренин
17:11
Наконец то Байдун перестанет срать в подьездах.
Байдену и ещё 963-м гражданам США запретили въезд в Россию
Miki_Sambrero
17:10
так блять платят они в евро, какая им разница на что потом внутри страны их евро меняют, хоть на фантики или лопухи. Они то заплатили евро и получили товар.
Reuters: власти ФРГ и Италии согласились платить за российский газ в рублях
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