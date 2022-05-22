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Пожалуй, уже все прекрасно понимают, как поменяется ценообразование после ухода Ethereum из майнинга, а отсчет уже пошел на недели. После ухода ETH на новый алгоритм у майнеров останется масса монет, доступных для добычи, однако, после переноса мощностей, а это огромное количество видеоускорителей, сложность всех монет поднимется настолько, что прибыль даже вряд ли будет покрывать расходы на электроэнергию. Вышеперечисленные факторы вынудят фермеров продавать своё хозяйство, уже сейчас наблюдается увеличение предложений на торговой площадке "Авито", с апрельских 92 тысяч предложений по запросу "Видеокарта", до майских 105 тысяч. И при этом с каждым днём количество предложений только растёт.
В совокупности с этим, российские ритейлеры продолжают опускать цены на комплектующие, к примеру: видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 уже обходится в 81,990
Еще 20 мая 2022 года цены на RTX 3070 начинались от 83,990 рублей, да, снижение кажется не колоссальным, однако, сама тенденция радует, учитывая факт того, какая стоимость была в начале года, а мартовские американские горки и вспоминать страшно.
То же касается NVIDIA GeForce RTX 3070Ti, цена в первой половине недели начиналась от 93 тысяч рублей.
Сейчас же данная линейка начинается от 89,990, а в самом начале года не было варианта дешевле 120 тысяч рублей. Так что есть надежда, если Виталик Бутерин и команда не перенесут в очередной раз слияние сетей, мы увидим дальнейшее падение цен.
Ну и по традиции посмотрим, что нам предлагает поднебесная на сей раз
Флагманская 3080Ti от именитого китайского бренда, с прайсом в 84,900 рублей, хотелось бы увидеть такой ценник на витрине отечественного магазина, но пока увы, только с Китая. Опять же не стоит забывать о нюансах: отсутствие гарантии, доставка может затянуться на долгий период, товар в целом могут не отправить из-за карантина, ну и необходимо будет доплатить пошлину. Таким образом покупка может быть и выгодной, но есть шансы и прогадать.