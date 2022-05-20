В отечественных ретейлерах снова появляется большой ассортимент различных видеоускорителей по более приемлемым ценам

реклама





Совокупность факторов толкает прибыльность майнинга вниз, так еще и приближение неминуемого перехода Ethereum с алгоритма Proof of Work на алгоритм Proof of Stake делает вход в майнинг всё менее перспективной затеей. Если ранее, на протяжении 5 лет, каждый хардфорк давался команде с большим трудом и по нескольку раз откладывался в долгий ящик, то за минувший год группе разработчиков удалось провести множество обновлений, каждый из которых приближает этот самый момент "X".

Что касается факторов, влияющих на рынок видеоадаптеров в данный отрезок времени, стоит отметить крутое пике доллара до 57 рублей 61 копейки за один вечнозелёный, это серьёзно снижает прибыльность в майнинге, если опираться на прибыль в моменте, и, соответственно, на порядок увеличивает сроки окупаемости оборудования. Помимо этого, сам Ethereum теряет в стоимости к доллару, и при всём вышеперечисленном, стоимость потребляемой электроэнергии не падает за долларом или ETH, а более того в некоторых регионах даже повышается. Как последний гвоздь в крышку гроба, можно отметить и растущую сложность сети.

Все эти факторы позволяют наконец увидеть ту же флагманскую RTX 3090 24GB дешевле 200 тысяч рублей:

В одной из прошлых статей мы обсуждали, почему лучше приобрести всё же RTX 3080TI 12GB c одним комплектом памяти со стороны охлаждения, но всё же сам факт, цена так не опускалась уже больше года.

Если брать что-то среднего сегмента, особенно выделяется AMD RX 6700XT за 69,990

В играх она выдаёт результаты на уровне RTX 3070, но при этом на порядок дешевле на данный момент и имеет уже 12GB видеопамяти против 8GB у Nvidia, единственный минус - отсутствие трассировки лучшей.

Ну и вариант для рисковых мужиков: RTX 3080 10GB:

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке

Естественно, сложности с гарантией, и придётся подождать, пока товар приедет, но цена практически в полтора раза ниже аналогов для российского рынка.