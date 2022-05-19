Отечественная валюта продолжает укрепляться к USD, а мировые рынки трясёт всё сильнее

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На данный момент мы находимся в очень интересной ситуации, жесткие ограничения, прекращение поставок ряда импортных товаров, отсутствие возможности оплатить покупки российскими банками в иностранной валюте делают покупку доллара на бирже непривлекательной, что естественно сильно давит на американскую валюту. Обратная ситуация происходит на черном рынке, наблюдается даже новая тенденция, или точнее старая, хорошо забытая тенденция, по типу поездок "челноков", народ во всю начинает отправлять деньги за рубеж с целью получения за границей наличных долларов, и последующей транспортировкой их на территорию России, и продажей на черном рынке. Этот круговорот работать будет до момента снятия ограничений, произойдёт это в сентябре месяце.

Большинство специалистов считает, что до 9 сентября мы так же будем наблюдать снижение курсов иностранных валют на биржевых торгах, а вот уже после снятия ограничений, всё будет зависеть от обстановки на мировой арене, хочется надеяться на окончание спецоперации и постепенный выход из кризиса. Однако, не стоит забывать, что помимо украинского вопроса, по всему миру еще масса других обостряющихся конфликтов, в особенности стоит отметить остров Тайвань, вокруг которого сгущаются тучи.

Китай постепенно готовится к активным действиям, поднебесная тщательно прикрывает тылы, заключая всё больше экономических и стратегических союзов по всему земному шару, при этом будто бы готовясь к западным санкциям. Явным примером внешнеполитической работы являются торговые контракты предусматривающие расчеты в юанях с дружественными странами, а среди стратегических можно отметить подписание договора оборонного сотрудничества с Соломоновыми островами. Так же учитывая российский опыт, было принято решение заменить всё оборудование и ПО в государственных учреждениях на отечественное. Так же и не стоит забывать, последние годы активно закупались зерно и различные энергоресурсы, на порядок больше необходимых объёмов, вероятно с целью создания обширных запасов на случай глобального краха.

Остаётся вопрос, мы уже наблюдаем этот крах, или еще только подбираемся к нему?

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