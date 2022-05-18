В минувший понедельник произошло серьезное снижение цен видеоадаптеров, и вот сегодня мы видим новую волну падения расценок

реклама

Сегодня. в российский магазинах электроники и бытовой техники мы можем наблюдать очередной виток снижения цен на видеокарты и другие комплектующие Причины мы с вами разбирали ранее, влияет на эту картину и курс доллара, и падение рынка криптовалют, и повышающаяся сложность в майнинге, судя по всему, всё меньше и меньше желающих входить в майнинг индустрию, будем реалистами, доминирующее большинство покупателей видеокарт являются майнеры. Из общего количества приобретаемых видеоускорителей, дай бог, что бы 10% шло по прямому назначению. Кризис полупроводников никуда не делся, однако цены вдруг начали сползать вниз, или даже лететь в пропасть. Так может в высоких ценах виноваты майнеры, а не кризис? Еще и любопытно что всё таки на фоне жесточайших санкций против России.

Если говорить о самих изменениях, слабее на этот раз снизилась цена флагманскую Nvidia RTX 3080 TI, самой доступной стала Видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080TI VISION с ценой в 148,990

По большому счету это практически та же 3090, но с урезанным количеством видеопамяти, есть смысл при выборе между 3080 ti и между 3090 присмотреться именно к 12 гигабайтному варианту, и дело даже не в цене. У 3090 чипы памяти распаяны с обеих сторон текстолита, и если та часть которая находится под массивным радиатором охлаждения в полной безопасности, то чипы с обратной стороны охлаждаются только тонким задним кожухом, нужно будет либо предусмотреть этот момент, либо в долгий срок данный факт может повлиять на работоспособность видеокарты.

Опять таки снизилась цена на фаворит в номинации "Цена за FPS" Nvidia RTX 3060 Ti

Здесь уже более значительное изменение с понедельника, 16 мая данный вариант обходился 73,590, а уже сегодня на 5,600 меньше, с такими темпами за месяц и до РРЦ дойдём, по крайней мере, хочется верить.

Еще в каталоге появилось любопытное предложение, но в это же время, весьма неоднозначное:

Флагманская PowerColor AMD RX6900XT за 88,390, с ограниченной гарантией до сентября этого года, предложение как говорится, и хочется и колется, за такую мощь выгодная цена в данное время, но видимо и поломка была серьёзная, раз так снизили цену.

Ну и опять таки вариант для тех, кто не опасается покупок без гарантии:

Китайский бренд Galaxy, за модель 3060TI просит порядка 48 тысяч рублей, опять таки тут еще больше влияет курс доллара, цена может меняться каждые пол дня.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti за 80 тр в Ситилинке Цены 3070 идут к 70 тр - смотри -30% от цены 3060 - криптозима торжествует Несколько 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке -30% на Gigabyte Aorus 3080 из-за криптозимы 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену -30% на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3070 Ti дешевле 90 тр - цены рухнули в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке

В целом картина позитивная, если хотя бы всё останется как есть, имеется ввиду курс доллара, криптовалют и так далее, мы будем наблюдать продолжение банкета и дальнейшее снижение цен.