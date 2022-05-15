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Команда разработчиков Terra(Luna) изо всех сил старается выйти из сложившейся ситуации, на данный момент есть уже и план действий, опубликовал его генеральный директор Terra Lab До Квон.
Идея заключается в том, что бы выпустить новый хардфорк, который откатит всю сеть, сведёт общее количество токенов Luna к 1 миллиарду, на данный момент их чуть менее 7 триллионов, и провести перераспределение между участниками рынка. Распределение произвести таким образом: 400 миллионов будут направлены на балансы кошельков, на которых они хранились до отвязки UST, то есть до 9 мая. 400 миллионов уже держателям UST, так же до 9 мая. 100 миллионов держателям, которые приобрели уже после сбоя. Оставшиеся 100 миллионов поместить в пул сообщества для дальнейшего развития. По его мнению это спасёт проект и вернёт ему стабильность, а так же возместит ущерб инвесторам, вложившимся до всего произошедшего.
Однако полностью противоположное мнение имеет основатель и генеральный директор биржи Binance Чанпэн Чжао. В своём твиттере Чжао заявил:
По его мнению, команда-разработчик на данный момент должна скупать всё излишнее предложение на рынке из резервных BTC и планомерно их сжигать, ранее команда приостановила чеканку новых монет. Если верить слухам, это была так же рекомендация главы Binance.
Пока что будущее проекта находится под большим вопросом, а внутри сообщества инвесторы поделились на два лагеря: те, кто хотят вернуть всё как было до атаки, и тех, кто требует продолжить развивать проект, придерживаясь рекомендации Чанпэн Чжао.