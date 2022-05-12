В условиях кризиса руководство компании Meta (ранее Facebook inc.) решило отказаться от некоторых проектов

реклама

Представитель Meta подтвердил, что отделу Reality Labs придется отказаться от некоторых проектов, поскольку компания не может позволить себе продолжать их финансирование, в то время как другие будут приостановлены. Неясно, какие проекты были затронуты. Сотрудникам об этом объявил главный технический директор Эндрю Босуорт, заверив при этом что сокращать сотрудников в целях сокращения расходов не планируется.

Марк Цукерберг надеялся на то, что мета-вселенная станет неотъемлемой частью будущего. Доказательством тому было изменение корпоративного названия Facebook в прошлом году. В феврале сообщалось, что Meta потеряла 500 миллионов долларов после смены названия и больше не входит в десятку крупнейших компаний США — в настоящее время Meta Platforms занимает 34-е место в рейтинге Fortune 500.

Возможно, это одна из новостей усугубивших и так уже негативное настроение на крипто-рынке.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай -25% на i7 12700Kf - смотри цену 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba



