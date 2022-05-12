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Meta приостанавливает работу над своей виртуальной реальностью
В условиях кризиса руководство компании Meta (ранее Facebook inc.) решило отказаться от некоторых проектов
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  Представитель Meta подтвердил, что отделу Reality Labs придется отказаться от некоторых проектов, поскольку компания не может позволить себе продолжать их финансирование, в то время как другие будут приостановлены. Неясно, какие проекты были затронуты. Сотрудникам об этом объявил главный технический директор Эндрю Босуорт, заверив при этом что сокращать сотрудников в целях сокращения расходов не планируется.

  Марк Цукерберг надеялся на то, что мета-вселенная станет неотъемлемой частью будущего. Доказательством тому было изменение корпоративного названия Facebook в прошлом году. В феврале сообщалось, что Meta потеряла 500 миллионов долларов после смены названия и больше не входит в десятку крупнейших компаний США — в настоящее время Meta Platforms занимает 34-е место в рейтинге Fortune 500.

  Возможно, это одна из новостей усугубивших и так уже негативное настроение на крипто-рынке.

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