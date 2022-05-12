реклама
Представитель Meta подтвердил, что отделу Reality Labs придется отказаться от некоторых проектов, поскольку компания не может позволить себе продолжать их финансирование, в то время как другие будут приостановлены. Неясно, какие проекты были затронуты. Сотрудникам об этом объявил главный технический директор Эндрю Босуорт, заверив при этом что сокращать сотрудников в целях сокращения расходов не планируется.
Марк Цукерберг надеялся на то, что мета-вселенная станет неотъемлемой частью будущего. Доказательством тому было изменение корпоративного названия Facebook в прошлом году. В феврале сообщалось, что Meta потеряла 500 миллионов долларов после смены названия и больше не входит в десятку крупнейших компаний США — в настоящее время Meta Platforms занимает 34-е место в рейтинге Fortune 500.
Возможно, это одна из новостей усугубивших и так уже негативное настроение на крипто-рынке.