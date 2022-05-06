В апреле NASA заключило контракт со SpinLaunch на выполнение суборбитального запуска и подъема специально разработанного испытательного оборудования

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В прошлом году космический стартап SpinLaunch завершил работу над прототипом центрифуги в Нью-Мексико. Заявленная цель компании заключалась в том, чтобы в конечном итоге построить огромную кинетическую пушку, которая могла бы запускать спутники в космос. Подобно пуле, наиболее эффективным и стабильным способом перемещения по воздуху является использование спирали. Снаряды пусковой установки имеют форму больших пуль или маленьких трехметровых ракет. Ребра полезной нагрузки расположены под углом, чтобы производить это вращение.

Недавно был произведён тестовый запуск, «Оптическая полезная нагрузка» оставила пушку — суборбитальный ускоритель массы А-33 — на скорости 1600 км/ч. Весь полет длился 82 секунды, снаряд достиг высоты более 7 620 метров. Интересно, что при запуске использовалась лишь малая часть мощности А-33. Полномасштабный орбитальный ускоритель масс SpinLaunch L100 будет в три раза больше, чем A-33. Он будет способен подбрасывать спутник весом 200 кг со скоростью 8000 км/ч на околоорбитальные высоты до того, как включатся ракетные двигатели, чтобы завершить полет и стабилизировать орбиту спутника.

Каждый запуск потребляет тонны топлива, а миссии могут выполняться только раз в несколько месяцев. В конечном итоге Nasa хочет иметь возможность запускать несколько спутников в день, в основном используя кинетическую энергию, вырабатываемую колоссальной центрифугой и снизив при этом необходимый объем топлива.

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