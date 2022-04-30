Исследователи из Нидерландов сделали открытие, которое может значительно ускорить компьютеры

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Современные компьютеры основаны на полупроводниках, отчасти потому, что они могут направлять ток в одном направлении. Сделать это в сверхпроводнике до сих пор считалось невозможным, но исследователи из Технологического университета Делфта нашли способ. Открытие может сделать компьютеры в сотни раз быстрее, чем сейчас.

Ученые опубликовали статью о том, как им удалось достичь однонаправленной сверхпроводимости, что может позволить компьютерам заменить компонентную базу компьютеров на сверхпроводники, которые могут проводить ток бесконечно долго не теряя при этом энергии. По словам доцента Мазхара Али, компьютеры на основе сверхпроводников могут развивать скорость до терагерца.

Обычно токи проходят через сверхпроводники без какого-либо сопротивления, что делает невозможным остановку или направление их течения. Группа ученых смогла сделать это, поместив квантовый материал между двумя полупроводниками.

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Однако, в настоящее время исследовательская группа тестировала метод только при экстремально низких температурах порядка -160 градусов Цельсия.