Многие магазины электроники и техники готовясь к приближающимся последствиям санкций начинают постепенно решать вопрос со штатом

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С начала апреля в одном из самых крупных магазинов бытовой техники и электроники начались перемены в режиме работы сотрудников, для начала снизилось количество рабочих часов на месяц, делалось это естественно в связи со снижением общего количества продаж, а так же выравнивание рентабельности магазинов путём сокращения расходов на заработною плату сотрудникам. Далее уже ближе к середине месяца были отправлены на удалённую работу промо-консультанты отдела мобильной техники, в частности от компаний Samsung, Oppo, Realme, Xiaomi. Так же к примеру тот же Samsung отправил на оплачиваемые каникулы и своих промоутеров.

Что собственно говорят так сказать "инсайдеры", если глобально ничего не изменится в течение последующих месяцев, однозначно произойдёт сокращение всего мобильного подразделения Samsung, так как новых поставок смартфонов уже не будет, по крайней мере в ближайшее время, продаются остатки со складов. Точно известно, что телевизоры от той же компании останутся, так как сборка происходит на территории России, корейский гигант опасается в этой сфере оставлять свои мощности. От китайских брендов пока непонятно чего ожидать, поставок становится меньше, но они еще производятся.

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Эксперты в сфере экономики предполагают в ближайшие месяцы резкий рост безработицы на территории страны, но так же отмечают что это будет краткосрочный период, уход гигантов с российского рынка может дать зелёный свет менее крупным компаниям к примеру из Китая или Индии для занятия освободившегося пространства, что в свою очередь повлечет и необходимость в кадрах на территории РФ.