В каталоге виртуальной торговой площадки есть возможность приобрести адаптированную видеокарту от ноутбука

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Для крипто инвесторов появилась возможность приобрести из Китайской Народной Республики видеокарту Nvidia RTX 3060 предназначенную для ноутбуков, но переделанную в стандартный вариант. Продаются они в ценовом диапазоне в 40 000-45 000 рублей.

Жирным плюсом у данной модели является защита LHR первой ревизии, которая позволяет достичь в майнинге Etherium скорости в 50 мегахеш в секунду при потреблении на 90 ват. Результаты впечатляющие, на данный момент времени это порядка 2-ух долларов в сутки, что на рубли в районе 160 деревянных в день, что даёт окупаемость в нынешних условиях около 250-300 дней без учета электроэнергии, что на порядок меньше каких либо других вариантов на рынке.





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Но и не без минусов конечно же, в данной вариации 3060 Laptop всего лишь 6 ГБ видеопамяти, что вдвое меньше стандартной 3060 у которой на борту уже 12 ГБ, что в условиях грядущего PoS, может сыграть на доступности в майнинге алгоритмов с большим объёмом DAG файла. Ну и естественно ни о какой гарантии речи быть не может.