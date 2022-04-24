Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии неба над государством для для российских самолётов, направляющихся в Сирию

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23 апреля 2022 правительство Турции сообщило о решении закрыть небо для самолётов, летящих из России в Сирию, этим самым усложняя переброску войск в регион. Напомним, что ранее Эрдоган начал спецоперацию на территории Ирака, официальная цель которой борьба с Курдскими террористами. .

Конечно же сегодняшнее заявление Анкары даёт четко понять, что после уничтожения террористов в Ираке войска пойдут дальше в Сирию, а после возможно и в Иран. Курды - это самый многочисленный народ, не имеющий своего государства, порядка 35 миллионов человек проживающих в основном на территориях Ирака, Ирана, Турции и Сирии.

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Какие официальные цели нам известны, борьба с терроризмом, об осуждении со стороны Запада и речи быть не может, по большому счету США, Европе, России сейчас и не до этого. Однако, есть мнение по поводу реальных целей турецкой армии, в составе Ирака имеется регион, Курдистан, имеющий при всём при этом практически полную автономию, на территории этого региона имеются обширные запасы природного газа. Вероятнее всего эта операция запланирована для зачистки местности от боевиков и проведения газопровода в Турцию и Европу, с дальнейшей его защитой. Это должно облегчить жизнь в Европе после разрыва отношений с Российской Федерации и снизить цену на энергоносители и немного встряхнуть рынок. Однако, как отреагируют на это США после завершения кризиса на Украине, неизвестно, было ли это с одобрения НАТО, или Эрдоган дал понять, что гегемонии Штатов пришел конец покажет опять таки-время, на данный момент отсутствие какой-то реакции от Байдена может являться боязнь еще сильнее расшатать Мировой Порядок.