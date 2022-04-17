Недавний визит американских конгрессменов спровоцировал власти КНР продемонстрировать готовность к решительным действиям

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В четверг, 14 апреля, к президенту Тайваня Цай Инвэнь, прибыла делегация из США. Что конкретно обсуждали на этой встрече можно только догадываться, но для властей Китая данный факт оказался очередным толчком к действию. Ранее такие визиты уже проходили, каждый раз Пекин открыто заявлял о том, как вредят такие поездки взаимоотношениям КНР и США.

Для Поднебесной данный вопрос принципиален и не должен даже обсуждаться, Тайвань часть Китая, и точка на этом. Однако США готова поднимать этот вопрос раз за разом, в отместку за пассивную позицию по санкционным пакетам против Российской Федерации. Однако большинство экспертов изучающих историю Китая и его политику, говорят об одном, присоединение Тайваня произойдёт, так или иначе, дипломатическим или силовым. Возможно этот было запланировано уже давно.

Стоит брать во внимание то, что происходило в течении последних лет, Китай выделял огромные средства на закупку зерновой продукции, помимо того что он сам производит львиную долю риса, пшеница и кукурузы, так еще и увеличил поставки экспорта из других стран. Точно такая же картина на рынке энергетическом, увеличение поставок, это длится не первый год. Последние месяцы показали как неустойчива мировая экономика, один конфликт разрушающий торговые отношения и цепочки поставок может ввергнуть весь Земной шар в товарный дефицит. Мы еще не увидели даже всех последствий от всего произошедшего, весь эффект будет ясен только ближе к концу года, но уже до конца года возможен новый, не менее масштабный кризис.

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