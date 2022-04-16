Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Новая версия программы-майнера T-Rex поднимает производительность LHR видеокарт до 80%
На крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов вышло официальное обновление с самой продвинутой на данный момент разблокировкой видеокарт с LHR
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-250000р на RTX 3080 в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

реклама

  На сайте GitHub доступен к скачиванию обновленный T-rex miner версии 0.25.12 с возможностью разблокировки LHR до 80%. Напомним что ранее тестировщики пробовали работу на версии 0.25.10, предполагалось что обход данной линейки будет осуществлён уже на 82-85 процентов, однако прорыв закрепить не удалось, пришлось отступить на шаг назад для более стабильной работы майнера. Однако и этого хватило что бы в магазинах видеокарты с блокировкой немного выросли в цене, исключение составляют модели 3050 и 3080 с 12gb видеопамяти.

  Факт остаётся фактом, рано или поздно с очередными обновлениями, в битве за пользователей различные разработчики майнинг программ смогут окончательно обнулить разницу между картами с блокировкой и без. Так же хочется отметить и очередной перенос перехода Ethereum на алгоритм работы "proof of stake", ранее команда разработчиков предполагала осуществить слияние сети в июне 2022 года, однако по заявлению одного из разработчиков в назначенном месяце этого не произойдёт. По его словам произойдёт это несколькими месяцами позднее. 

  Опять таки сложно предугадать что и когда стоит приобретать, а что нет, наконец успокоился курс доллара повиснув в районе 80-83 рублей за 1 вечнозелёный, но есть вероятность увидеть рост 18 апреля, когда Центробанк России разрешит физическую покупку/продажу валют в банках страны. Как мы уже заметили ранее, это может серьезно повлиять на рынок электроники и техники.

анонсы и реклама
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #майнинг #ethereum #рынок #lhr #github
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские магазины продолжают снижать цены на видеокарты – GeForce RTX 2060 со скидкой в 73 000р
Intel готовит игровые видеокарты A770, A750, A580, A380
Графический процессор Intel Arc A770 имеет производительность в OpenCL на уровне RTX 2070
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA официально объявила о возвращении цен на видеокарты GeForce RTX 3000 к рекомендованным
47
Инсайдер: GTA 6 была практически готова ещё в 2020 году, но в Rockstar решили всё переделать заново
10
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 потеряла 130 000 р за неделю
41
Минфин намерен легализовать Биткоин в РФ, но крупные держатели предпочтут риски на Binance – Cnews
12
Перехода Эфира на PоS летом не будет – разработчики назвали сроки и поделились причинами задержки
27
Цены на процессоры в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i5-12600K подешевел на 42 000р
18
NVIDIA сочла нужным отдельно напомнить о возвращении видеокарт в магазины
22
Флагман черноморского флота — ракетный крейсер "Москва", затонул при буксировке в порт
202
Apple удалила из App Store приложение попавшего под санкции «Альфа-банка»
1
Похоже, глава Blizzard намекнул на продолжение серии StarCraft
+
Автомобильных шин на складах РФ хватит минимум на 2 года, даже если остановить производство и импорт
30
Натуральный гормон кисспептин помог учёным разработать эффективное средство для лечения остеопороза
+
EVGA устроила распродажу видеокарт серии RTX 30
13
Core i7-13700K получит 24 ядра, зрелый 10-нм техпроцесс и тактовую частоту до 5.8 ГГц – HS
48
Core i7-7700K vs Ryzen 5 5600 – на что способен флагман Intel в 2022 году по мнению SH
12
В сети обнаружена материнская плата с чипсетом AMD B650 и процессором AMD Ryzen 7000
2
Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона
7
Рогозин заявил, что 2 млрд рублей за полет астронавта NASA к МКС пока что так и не выплачены
13
Утверждено временное повышение беспошлинного порога ввоза товаров в ЕАЭС до 1000 евро
8
В Казахстане могут внедрить плавающий налог на майнинг, зависящий от стоимости криптовалют
4

Популярные статьи

Как за пробежку в парке получить до $100 в день: проект Stepn совместил в себе NFT и криптовалюты
29
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 12
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. САУ ч.1
20
Ретробенчи: Northwood (400) - сводное тестирование
23
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
1
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
19
Halo Infinite: так себе бесконечность
4

Сейчас обсуждают

Александр Тетюшин
23:19
Есть каналы от хохлов, по их данным они уже Москву захватывают :)
Поисковая система DuckDuckGo удалила из выдачи некоторые пиратские сайты
korney
23:18
Ебашужевсебуквывраз - недоредерный, гадный на 80% браузеровпропольщик. Оценщик хохлов.
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
Rey.B.
23:16
Он вообще-то карту показывает. Лично я, это "успехами" не считаю. В принципе не буду считать войну за успех!!!!! Но Российская Армия Херсон, Мариуполь, половину Запророжья, и часть Харьковщины, всё же...
Поисковая система DuckDuckGo удалила из выдачи некоторые пиратские сайты
wolfire
23:11
после 24.02 поиск там заметно ухудшился по росийским сайтам... хз что думать.... я тут не спец кто виноват дакдак или кто-то другой? гугл например нормально результаты выдаёт кароче как это всё уже д...
Поисковая система DuckDuckGo удалила из выдачи некоторые пиратские сайты
Rey.B.
23:09
Вообще-то, как и ванговалось, S&P 500 падает с той же скоростью, с какой рос до Нового Года. DAX потихоньку рушится... Евро к баксу просел за год на 10%. Зато фьючерсы на газ, нефть, удобрения и проче...
Криптозима наступила – эксперты РБК рассказали о причинах падения Биткоина и курсе ВТС на 2022г
mistergrim
23:08
> здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока Расхождение с фотографиями вижу здесь я.
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
ABC
23:08
Комментарий для поддержки автора
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
ABC
23:07
Комментарий для поддержки автора
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
ABC
23:04
Хорошая и годная статья. Всем кто такое "нечитает" - вам в ту сторону ↗ По предмету обсуждения: Автор тестировал разницу на довольно жирном и довольно свежем процессоре. На какомнибудь двухядерном но...
Тестирование микрокодов QQLS в 11 бенчмарках
elhamzub
23:03
Связка: Казахстан+QIWI - работает
Elite Dangerous втихую убрали с продажи из российского сегмента Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем