На крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов вышло официальное обновление с самой продвинутой на данный момент разблокировкой видеокарт с LHR

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На сайте GitHub доступен к скачиванию обновленный T-rex miner версии 0.25.12 с возможностью разблокировки LHR до 80%. Напомним что ранее тестировщики пробовали работу на версии 0.25.10, предполагалось что обход данной линейки будет осуществлён уже на 82-85 процентов, однако прорыв закрепить не удалось, пришлось отступить на шаг назад для более стабильной работы майнера. Однако и этого хватило что бы в магазинах видеокарты с блокировкой немного выросли в цене, исключение составляют модели 3050 и 3080 с 12gb видеопамяти.

Факт остаётся фактом, рано или поздно с очередными обновлениями, в битве за пользователей различные разработчики майнинг программ смогут окончательно обнулить разницу между картами с блокировкой и без. Так же хочется отметить и очередной перенос перехода Ethereum на алгоритм работы "proof of stake", ранее команда разработчиков предполагала осуществить слияние сети в июне 2022 года, однако по заявлению одного из разработчиков в назначенном месяце этого не произойдёт. По его словам произойдёт это несколькими месяцами позднее.

Опять таки сложно предугадать что и когда стоит приобретать, а что нет, наконец успокоился курс доллара повиснув в районе 80-83 рублей за 1 вечнозелёный, но есть вероятность увидеть рост 18 апреля, когда Центробанк России разрешит физическую покупку/продажу валют в банках страны. Как мы уже заметили ранее, это может серьезно повлиять на рынок электроники и техники.

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