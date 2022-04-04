Стоимость флагманских моделей приближается к январским значениям

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Весенняя оттепель теперь не только про погоду, магазин цифровой и бытовой техники DNS, в начале апреля снизил цены на графические адаптеры. Уже сейчас в продаже имеются флагманские 3080 от 147 999 рублей и 3080 ti от 181 999 рублей. Напомним, ранее те самые 3080 были доступны от 174 999. Добавляет позитива так же и постепенное расширение ассортимента, что может говорить о продолжении поставок в Россию.

Очевидно позитив на рынке видеокарт вызван укреплением отечественной валюты на отметке 84 рубля за один американский доллар, к тому же эксперты в сфере финансов и экономики считают Российский рубль одной из самых недооцененных валют в Мире. Учитывая то что Российская Федерация получила рекордное количество всевозможных санкций от Евросоюза и США, уже сложно представить дальнейшее падение рубля, а вот позитива для повышения курса рубля этот год еще должен принести.

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Так что есть надежда что мы увидим дальнейшее снижение цен на графические ускорители. Однако и не стоит забывать про повышение курсов криптовалют, Ethereum впервые с начала года превысил отметку в 3500 долларов за монету, если этот тренд так же будет продолжаться, то снижение цен на видеокарты не будет столь стремительным как хотелось бы.