Подорожала первая криптовалюта или подешевела американская валюта?

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Впервые с начала года Биткоин перешагнул отметку в 48 000 долларов, есть мнение, что связано это с ослаблением самого доллара. В течении марта мы увидели цепочку событий которая добавила желание инвесторов избавиться от вечнозеленых и вложиться в будущее. Это подтверждает и рост на S&P500, к этому же добавляется и укрепление Российской национальной валюты на уровне 86 рублей за один доллар. Самое любопытное то, что в начале марта мы видели падение рубля до отметки 139 к одному, причем верили что он может упасть еще ниже из-за дефолта.

Так что же вызвало такую реакцию? В укреплении отечественной валюты еще и работает новое распоряжение Владимира Путина, о продаже природного газа недружественным странам только в рублях, понятное дело что теперь тем самым странам придется выкупать рубли для оплаты сырья, причем по результатам этого опыта возможен такой же расклад по другим ресурсам. Однако на сам доллар повлияли новые торговые соглашения между Китаем и другими Восточными странами в которых планируется отмести доллары в товарообороте. Этот фактор постепенно может если не вытеснить господство "Зелёных банкнот" с рынка, то как минимум предоставить альтернативную финансовую систему. Так же многие страны видя экономическое давление на РФ со стороны США понимают возможность такой же заморозки в случае чего и своих золотовалютных активов, и со временем будут стараться диверсифицировать свои риски.

Однако, тут встаёт вопрос: как будет происходить дальнейшее развитие рынка криптовалют, так как в Поднебесной категорически против биткоина и других крипто-активов, при этом Пекин активно работает над цифровым юанем.

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