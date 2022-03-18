Откат до 103 рублей за 1 доллар моментально отразился на рынке компьютерных комплектующих и электронике

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На этой неделе случилось то, на что уже было сложно рассчитывать в условиях последних событий. В том же самом ретейлере "DNS" мы наблюдаем снижение цен на множество различных товаров и сферы высоких технологий, помимо этого так еще и радует ассортимент. Если последние дни в разделе "Видеокарты" мы могли наблюдать порядка 8-10 вариантов, то на сегодняшний день можно выбрать уже из 139 различных моделей, что не может не радовать. По примеру той же самой Gigabyte 3080 Gaming OC 10GB LHR цена откатилась к отметке 175 499 рублей, напомню, лишь пару дней назад ценник составлял 232 499.

Однозначно можно считать что это небольшая победа, но так же и не стоит забывать о нестабильности на Мировом рынке. Сложная ситуация с Российской экономикой, где рублей как немного поднялся до отметки 103 за доллар, так может и упасть до отметок ниже увиденных ранее. Так же еще до конца непонятна ситуация с импортом высокотехнологических товаров, будут поставки или нет, напряженная ситуация в отношениях между Пекином и Тайбэй, в случае открытого конфликта в Тайване остановится промышленная деятельность, а это повлечет за собой обострение кризиса полупроводников, который ушел на второй план в свете последних событий.

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Во всяком случае на данный момент мы видим позитив на рынке, а как будут разворачиваться дела в ближайшие дни покажет время. Ну и опять так, будем надеяться на лучшее друзья!