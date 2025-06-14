Согласно опросу, многие геймеры готовы переждать ближайшие два года на своих старых видеокартах

Рынок игровых графических процессоров столкнулся с беспрецедентным кризисом. Согласно последнему исследованию Liquid Web, более 50% из 1000 опрошенных геймеров отказались от покупки новых видеокарт в этом году. Основной причиной стал катастрофический рост цен на фоне сохраняющегося дефицита.

Ситуация с новейшими моделями GeForce RTX 50 от Nvidia наглядно демонстрирует проблему. Несмотря на заявленные оптимальные рекомендованные цены, реальная стоимость этих видеокарт в рознице оказалась запредельной. Производители ссылаются на сложности с поставками. Однако, геймеры видят в этом искусственное ограниченый дефицит.

Особую тревогу вызывает растущий спрос на мощные графические процессоры со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Системы TinyBox на базе AMD RX 7900 XTX продаются по цене от 15 тысяч долларов, а похожие решения с Nvidia RTX 4090 от 25 тысяч. На этом фоне обычные игроки просто не могут конкурировать за покупку.

Согласно опросу, наиболее сбалансированным решением стала модель RTX 4070 Ti. Также многие пользователи предпочитают оставаться на таких видеокартах, как RTX 3070. Переход на новые поколения адаптеров откладывается до лучших времён. Примечательно, что более доступные по цене решения от AMD продолжают оставаться в тени продукции Nvidia.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация требует срочных мер от производителей. Необходимо пересматривать ценовую политику. Иначе рынок пользовательских видеокарт продолжит падение.