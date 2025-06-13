Энтузиаст протестировал свыше 20 различных видеокарт с чипами памяти от обеих компаний.

Китайский технический эксперт под ником «51972» провёл серию тестов, выявивших интересную особенность в работе видеокарт AMD Radeon RX 9070 XT. Как оказалось, модели, оснащённые памятью Samsung GDDR6, демонстрируют на 1-2% меньшую производительность по сравнению с аналогичными картами использующими память SK Hynix GDDR6.

В своём подробном исследовании эксперт проанализировал более 20 различных экземпляров. Результаты теста 3DMark Speedway показали устойчивую закономерность. Даже премиальные разогнанные версии с памятью Samsung уступали базовым моделям с чипами SK Hynix. Это несмотря на более высокие тактовые частоты и энергопотребление.

Основная причина этого явления кроется в особенностях таймингов памяти. Как выяснилось, модули Samsung GDDR6 работают с более «свободными» таймингами, что приводит к увеличенной задержке памяти. Они имеют около 370-380 нс, а вот решения с чипами SK Hynix — 350-360 нс. Этот факт был подтверждён инженерами AMD China, с которыми консультировался обозреватель.

Любопытно, что в реальных условиях эта разница практически незаметна для обычного пользователя. На общую производительность больше влияют другие факторы. Самыми значимыми являются система охлаждения и заводские настройки. Всё же исследование наглядно демонстрирует, как различия в компонентах могут отражаться на итоговых показателях видеокарт.