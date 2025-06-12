Цены в некоторых объявлениях доходят до 22 тысяч долларов, что в три раза выше рекомендованной цены данной модели.

На торговой площадке eBay появились в продаже эксклюзивные позолоченные видеокарты Asus GeForce RTX 5090 ROG Dhahab OC Edition. Эти редкие модели изначально предназначались исключительно для Ближнего Востока. Их стоимость находится на уровне 7000 долларов. Однако, сейчас они предлагаются китайскими продавцами по заоблачным ценам от 15 180 долларов. Некоторые продавцы выставляют сразу несколько таких видеокарт. Определённые предложения доходили до 22 000 долларов.

Стоимость этих позолоченных видеокарт существенно выше цены RTX 5090 ROG Astral. К примеру, даже в Европе она находится на уровне 3 380 долларов с учетом НДС. Столь значительная разница в цене обусловлена ограниченным тиражом этих эксклюзивных устройств. Также графический процессор создавался с использованием драгоценных металлов в отделке. Каждая видеокарта содержит 6,5 грамма золота. Это само по себе составляет примерно 690 долларов. Устройства поставляются в оригинальной заводской упаковке с доставкой прямо из Китая.

Любопытно, что некоторые продавцы открыто предлагают покупателям возможность согласования заявленной стоимости товара для уменьшения таможенных платежей. Это предложение специально выделено в описании товара красным жирным шрифтом.