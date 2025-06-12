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Zelikman
Nvidia возведёт ИИ-инфраструктуру для европейской промышленности
Новая платформа получит 10 000 графических процессоров Nvidia DGX B200 и серверы RTX PRO.

На конференции GTC в Париже гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг анонсировал запуск первого в Европе промышленного облачного сервиса искусственного интеллекта. Этот проект разработан для поддержки европейских производителей в таких сферах, как проектирование, инжиниринг, моделирование и робототехника. Ключевые промышленные игроки региона, BMW, Maserati, Mercedes-Benz и Schaeffler, уже используют приложения Ansys, Cadence и Siemens на платформе Nvidia.

«В эпоху ИИ каждому производителю нужны две фабрики: одна для производства товаров, другая - для создания интеллекта, который ими управляет», — заявил Хуанг.

Платформой для развития производственных технологий на базе ИИ станет немецкий дата-центр. Он будет оснащён 10 000 графических процессоров Nvidia DGX B200 и серверами RTX PRO. Источник финансирования не раскрывается. Однако, инициатива совпадает с планами Европейской комиссии инвестировать 20 млрд долларов в ИИ-инфраструктуру. 

Параллельно Nvidia представила инструменты для создания фабрик ИИ. Это масштабируемые вычислительные системы, позволяющие разрабатывать специализированных ИИ-агентов для регулируемых отраслей. Первыми пользователями технологии станут французский банк BNP Paribas, немецкий Finanz Informatik и косметический гигант L'Oreal, чей стартап разрабатывает AI Beauty Matchmaker. Для малого бизнеса компания запустила торговую площадку DGX Cloud Lepton. Она должна упростить доступ к вычислительным ресурсам.


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#nvidia #технологии #искусственный интеллект #европа #графические процессоры
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