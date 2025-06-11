Устройство получит уникальный APU с поддержкой ИИ-масштабирования.

Готовящаяся к выходу портативная консоль PlayStation получит поддержку искусственного интеллекта. Также его оснастят уникальным решением для компенсации ограниченной пропускной способности памяти. Устройство будет иметь специальный чип от AMD с функцией ИИ-масштабирования, который станет первым подобным решением компании. Об этом сообщает известный инсайдер KeplerL2.

Хотя Sony официально не подтверждает разработку портативной консоли, косвенным подтверждением служит недавно анонсированный режим пониженного энергопотребления для PS5 и PS5 Pro. Эксперты считают, что этот режим может быть тестовой платформой для будущего портативного устройства.

Консоль получит 16 ГБ памяти LPDDR5X, так как новый стандарт LPDDR6 к моменту выхода ещё не будет доступен. Пропускная способность составит лишь треть от базовой PS5, но этот недостаток компенсируют увеличенный кэш 4 МБ L2 и 16 МБ MALL и улучшенное сжатие памяти. Инсайдер подтвердил, что как портативная версия, так и ожидаемая PlayStation 6 будут использовать модифицированную архитектуру gfx13 (RDNA5/UDNA).

На фоне этих слухов Microsoft уже объявила о планах выхода ROG Xbox Ally - портативного ПК с экосистемой Xbox. Однако, по некоторым данным, компания временно отложила разработку собственной портативной системы, сосредоточившись на оптимизации игр для Windows 11, которая пока уступает SteamOS по эффективности.