Новая версия получила бесплатный доступ, но с массой ограничений. В частности, доступны только определённые режимы и оперативники.

Ubisoft выпустила масштабное обновление Rainbow Six Siege X. Помимио улучшения визуальной составляющей и геймплея, обновление вводит и бесплатный доступ к игре. Для новичков добавлена расширенная система обучения.

Игроки могут безвозмездно опробовать выбор операторов и три основных режима: Unranked, Quick Match и новый формат Dual Front. Полный доступ к рейтинговым плейлистам, турнирам Siege Cup, дополнительным операторам и косметическим предметам требует оплаты. Разработчики предлагают два варианта: Elite Edition за 20 долларов с 16 операторами и Ultimate Edition за 40 долларов с 52 операторами и набором Disruptor Pack.

Ключевым нововведением стал постоянный режим 6v6 Dual Front. В нём команды одновременно атакуют и защищают территории. Данный динамичный формат позволяет игрокам возрождаться, менять операторов и выполнять специальные задания. Визуальные улучшения коснулись пяти классических карт: Clubhouse, Chalet, Border, Bank и Kafe, которые получили обновлённое освещение, тени и текстуры. Ещё три карты будут модернизированы в следующих сезонах.

Игровой процесс обогатился новыми интерактивными элементами. Появились разрушаемые газовые трубы, металлоискатели и огнетушители, которые можно использовать в тактических целях. Улучшения в системе передвижения позволяют выполнять сложные манёвры на верёвке, включая горизонтальное перемещение вдоль стен. Аудиосистема была полностью переработана для более точного позиционирования звуков.

Теперь новая версия игры доступна на всех платформах, включая ПК, консоли, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, а также в онлайн-сервисах.